Adobe Firefly, l’AI generativa crea quello che vuoi su Express Photoshop, Illustrator e pure sul web

Adobe ha annunciato che Adobe Firefly (la famiglia di modelli di intelligenza artificiale generativa) è ora ufficialmente disponibile in Photoshop, Illustrator ed Express: introdotta a marzo nella versione Beta, secondo la sofwtare house californiana ha generato ad oggi oltre 2 miliardi di risorse.

Gli utenti hanno ora la possibilità di accedere ufficialmente a Firefly come applicazione web oppure da Photoshop, Illustrator ed Express. Firefly supporta richieste in oltre 100 lingue e permette di creare di tutto: da ritratti fotorealistici e creature fantastiche a effetti di testo e palette di colori, immagini ora utilizzabili anche per uso commerciale.

Immagini da testo e riempimenti generativi per sfondi e nuovi elementi

È possibile generare immagini a partire da testo (una descrizione), ma le funzionalità sono utili anche per il riempimento generativo (per rimuovere oggetti o crare nuovi elementi in foto e immagini), applicare stili o texture a parole o frasi.

La ricolorazione generativa permette di generare variazioni di colore per la grafica vettoriale, e non mancano funzioni per generare immagini a partire dal posizionamento interattivo di elementi 3D, mentre la funzione per “estendere” le immagini permette di cambiare al volo le proporzioni di un’immagine.

Crediti generativi e accesso dalla Creative Suite

È possibile sbloccare funzionalità creative in Firefly, Adobe Photoshop, Illustrator e altre app con crediti generativi che permettono di accedere alle funzionalità AI.

È possibile iniziare con un piano gratuito (25 crediti generativi al mese) oppure sceglere il piano Premium (5,62 € al mese) con più opzioni (100 crediti generativi mensili, accesso ad Adobe Fonts, senza filigrane sulle immagini generate da Firefly). I crediti generativi sono inclusi anche in molti altri piani Adobe Creative Cloud.

Adobe riferisce che l’idea alla base di Firefly è quella di aiutare le persone ad “alimentare la propria creatività naturale”. I modelli AI sono stati addestrati su immagini Adobe Stock, da contenuti con licenza libera e contenuti di dominio pubblico.

Anche per i Professionisti

Adobe Firefly è progettata per un utilizzo sicuro a scopi commerciali: è stato sviluppato un modello di remunerazione per i collaboratori di Adobe Stock i cui contenuti sono utilizzati nel set di dati per riaddestrare i modelli di Firefly.

Adobe intanto sta preparando altre novità che vedremo in futuro: la possibilità di generare texture, vettori e pennelli personalizzati a partire da prompt di testo, alterare il meteo in un video con poche parole, trasformare progetti 3D basilari in immagini fotorealistiche, creando nuovi stili e varianti.

Accesso a Firefly dal web anche su iPhone, iPad e smartphone

Alla versione Web di Firefly si accede ovviamente anche da iPad e pure da iPhone e smartphone Android grazie all’interfaccia pensata anche per i dispositivi mobile. La pagina di accesso alla versione web di Firefly anche in Italiano è questa.

In occasione dell’IBC Show di Amsterdam, Adobe ha presentato versioni aggiornate di Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects e Frame.io potenziate con strumenti AI e 3D.