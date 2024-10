Alcol tester Lydsto, solo 16 € per sapere se è il caso di guidare

Pubblicità

Quando si tratta di sicurezza stradale, avere a disposizione un etilometro digitale può fare la differenza: se ne cercate uno, quello di Lydtso è attualmente in offerta speciale.

Questo pratico strumento, progettato per misurare la concentrazione di alcol nel sangue, è un alleato essenziale per chi desidera evitare problemi legati alla guida in stato di ebbrezza. Il modello in promozione è pronto all’uso in soli 10 secondi dall’avvio, mentre il test può essere portato a termine in poco più di 20 secondi.

Lo schermo LCD consente di visualizzare i risultati in modo chiaro fornendo i risultati sia in mg/L che in BAC (Blood Alcohol Concentration). E siccome presenta un margine di errore di solo 0,05 mg/L le misurazioni sono affidabili, il che è fondamentale per prendere decisioni informate prima di mettersi al volante.

La praticità è un altro punto di forza di questo modello. Alimentato da 3 batterie AAA (non incluse), rappresenta un vantaggio rispetto ai modelli con batterie ricaricabili, in quanto consente di avere sempre a disposizione un ricambio immediato.

Per di più le dimensioni compatte di 11 x 6 x 3 cm ne facilitano il trasporto: è possibile portarlo comodamente in borsa, ed è fornito in una confezione che include 5 bocchini e una custodia per riporlo.

È importante ricordare che, anche dopo un consumo moderato di alcol, il rischio di superare i limiti legali è reale. In Italia, la legge stabilisce un limite di 0,5 grammi/litro di alcol nel sangue. Tenere a mente che l’etanolo influisce sulla capacità di reazione e sulla visione è cruciale per garantire una guida sicura. Inoltre, fattori come età, sesso e peso possono alterare la tolleranza all’alcol, rendendo utile avere uno strumento di misurazione a portata di mano.

Effettuare un test con l’etilometro è semplice: è consigliabile attendere almeno 20 minuti dall’ultima assunzione di alcol per evitare risultati falsati. Con l’etilometro digitale, si ha la possibilità di testarsi facilmente e rapidamente, contribuendo così a una guida responsabile. Non lasciate nulla al caso: dotatevi di uno strumento affidabile e mantenete alta la sicurezza sulle strade.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 22 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 24% andando a spendere intorno ai 16 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

