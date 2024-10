Il gioco The Oregon Trail diventa un film pagato da Apple

Pubblicità

Stando a quanto riferisce il sito statunitense The Hollywood Reporter, Apple sta finanziando un film basato su “The Oregon Trail“, storico gioco ambientato su quelli che erano percorsi di emigrazione dell’Oregon, con gli emigranti che dovevano affrontare le piste con carri cercando di giungere sani e salvi a destinazione.

Alla regia e produzione dovrebbero esserci Will Speck e Josh Gordon, noti per la commedia demenziale, interpretata da Will Ferrell e Jon Heder, Blades of Glory – Due pattini per la gloria (2007), ma anche per avere diretto Jennifer Aniston e Jason Bateman nelle commedie Due cuori e una provetta (2010) e La festa prima delle feste (2016).

Benj Pasek e Justin Paul (noti per aver composto musiche e testi di diversi musical) si dovrebbero occupare delle musiche.

I fratelli Kenny e Keith Lucas (Judas and The Black Messiah) e Max Reisman si stanno occupando della sceneggiatura.

The Oregon Trail è stato usato come strumento educativo in molte scuole elementari statunitensi e frasi del gioco sono così note negli USA da essere stampante su magliette (es. “Who is going to die of dysentery?”.)

Il gioco (che si articola in tappe corrispondenti a località storiche o geografiche del West) era nato come avventura testuale, e in seguito sono state aggiunti parti grafiche. Nel gioco l’obiettivo attraversare la pista per l’Oregon cercando di mantenere in salute i 5 membri del gruppo, che hanno bisogno di nutrirsi e riposare, possono essere colpiti da malattie e morire per vari motivi, ad esempio morsi di serpente o annegamento durante l’attraversamento di fiumi. Se si termina il percorso si ottiene un punteggio che dipende principalmente da numero e salute delle persone portate in salvo e dal livello di difficoltà selezionato.

Sviluppato inizialmente su un mainframe, The Oregon Trail è stato convertito per personal computer, incluse versioni per Apple II nel 1979, per Atari 8-bit nel 1982, per Commodore 64, e in seguito anche per MS-DOS, per Windows, Mac OS.