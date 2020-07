Adobe Photoshop per iPad ora scontorna bene anche gli oggetti più complessi

Dopo il rilascio di un aggiornamento di rilievo della versione per iPad in occasione del trentesimo anniversario del software Adobe non rallenta lo sviluppo di Photoshop ma aggiunge gradualmente tasselli per incrementarne le potenzialità in campo creativo e operativo.

Se c’è un campo in cui Photoshop utilizzato su iPad è comodo è quello dello scontorno: sia che dobbiate isolare un soggetto dallo sfondo con un operazione di sfocatura ex-post che dobbiate prelevarlo da una foto per inserirlo in un’altra o ricostruirne i contorni si tratta di una operazione delicata che richiede estrema precisione.

I soggetti più complicati da scontornare sono ovviamente quelli con le forme più irregolari o quelli con dettagli raffinati come i capelli, il pelo degli animali ed un basso livello di contrasto nei confronti dello sfondo e per molti grafici lo strumento Refine Edge è sicuramente una “mano santa” nel compiere l’operazione.

Ora lo strumento arriva anche su iPad e viene ottimizzato per lavorare sia con le vostra dita (a dire il vero non si tratta dell’opzione migliore) oppure (meglio) con Apple Pencil: l’opzione è stata perfezionata per lavorare con il tablet di Apple ma chi la usa già sul Desktop si troverà a proprio agio ad isolare un soggetto dal contesto o a rimuovere sfondi indesiderati.

Una volta effettuata la selezione si potrà agire sul pennello e sui parametri della selezione.

Secondo Adobe ci sono “tonnellate di elaborazioni e calcoli in tempo reale dietro le quinte che servono ad individuare ed isolare i pixel corretti e che il team che si occupa di iPad ha lavorato tantissimo per portare la funzione allo stato attuale ma allo stesso tempo sta lavorando per migliorare Refine Edge ed introdurre altre novità nella prossima versione del software.

Insieme a Refine Edge Adobe ha inserito in questo rilascio anche la rotazione della pagina (o meglio della tela) e lo zoom con due dita: la rotazione può essere anche controllata a 0, 90, 180, 270 gradi ma è possibile bloccare i parametri o la rotazione stessa nelle impostazioni.



Qui sotto una schermata dall’applicazione che mostra le opzioni che Adobe introdurrà nelle versioni successive.

Adobe Photoshop per iPad può essere utilizzato accendendo ad uno dei tanti abbonamenti per la Creative Suite di Adobe. Su questa pagina di Macitynet trovate tutte le notizie relative a Photoshop.