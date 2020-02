Photoshop per iPad fa un salto di qualità con gli strumenti Object Selection e Type settings

La nuova versione di Photoshop per iPad disponibile da oggi, in occasione dei 30 anni del software più celebre di editing di immagini e foto (qui abbiamo parlato della storia della nascita), è presentata come un update fondamentale perché con l’introduzione dello strumento Object Selection e anche Type settings l’app compie un deciso balzo in avanti e, secondo Adobe, superando tutto quanto disponibile finora in qualsiasi altra app per il tablet di Cupertino. Delle novità in arrivo su Photoshop per Mac e Windows abbiamo parlato in questo articolo.

Photoshop per iPad era atteso da tempo ed è stato accolto anche da alcune critiche al lancio perché gli utenti speravano in una versione più ricca di funzioni e paragonabile a Photoshop per computer. Lo sviluppatore ha precisato che fin dalla progettazione questa app è stata pensata per essere più leggera, indicata per la produttività in mobilità e facile da usare, anche per chi è alle prime armi con Photoshop. Allo stesso tempo però Adobe ha dichiarato che avrebbe continuato a migliorare e potenziare Photoshop per iPad con una intensa scaletta di aggiornamenti.

Adobe precisa che Photoshop per iPad è basato sullo stesso codice e tecnologie della versione per computer. Questo permette di rilasciare miglioramenti e nuove funzioni a ritmi serrati, ma anche di offrire funzioni complesse in grado di assicurare risultati finali con una qualità che eguaglia quella possibile su computer. Adobe dichiara che il rilascio delle nuove funzioni avviene non appena l’esperienza utente del software viene adattata per iPad e rivista per sfruttare l’interfaccia touch.

Strumento Object Selection

La dimostrazione di quanto dichiarato da Adobe arriva con il nuovo strumento Object Selection, introdotto solamente tre mesi fa su computer in occasione di Adobe Max 2019. Ora le stesse funzioni, con le stesse impostazioni e opzioni sbarcano su iPad. La funzione Select Subject individua e seleziona il soggetto principale dell’immagine con un solo clic e nessun input o guida da parte dell’utente, utile quando si ha un oggetto principale che si desidera isolare velocemente.

Invece lo strumento Object Selection è ideato per velocizzare ma anche per offrire più controllo sulla selezione nelle immagini più complesse. È lo strumento da usare quando di lavora con immagini con oggetti multipli, quando occorre selezionare una sola parte di un oggetto e anche quando vogliamo isolare più di un oggetto di una immagine. L’utente deve solamente disegnare una selezione rettangolare oppure usare lo strumento laccio intorno all’area che desidera selezionare, così Object Selection trova in automatico e seleziona gli oggetti primari all’interno di questa area.

In un esempio che riportiamo in questo articolo lo strumento laccio è usato per selezionare rapidamente la foto di una donna all’interno di una immagine molto complessa. A questo punto l’utente può premere F sulla tastiera per scorrere tra diverse viste della selezione per assicurarsi di avere quello che desidera. È sempre possibile aggiungere altri dettagli alla selezione, sempre impiegando lo strumento laccio.

Type settings

Infine con la funzione Type Settings gli utenti di Photoshop per iPad hanno a disposizione molti dei controlli tipografici che già conoscono e utilizzano in Photoshop per computer, in particolare type layer, carattere e proprietà. Di questi fanno parte tracking, leading, scaling, e formattazione. Con un futuro aggiornamento arriverà anche kerning.

Photoshop per iPad è incluso in tutti gli abbonamenti Creative Cloud in cui è presente Photoshop. Chi è già abbonato può iniziare subito a utilizzarlo semplicemente scaricando l’app e inserendo le proprie credenziali Adobe.

Adobe Photoshop per iPad si scarica da questa pagina di App Store e si può usare gratis per 30 giorni: alla scadenza occorre sottoscrivere un abbonamento ad Adobe Creative Cloud. Tutti gli articoli di macitynet relativi ad Adobe sono disponili a partire da questa pagina di Macitynet.