Ripetitore Wi-Fi: estendi il tuo segnale internet wireless in tutta la casa a soli 12 €

Se avete una casa grande e state cercando un metodo per estendere il segnale della vostra connessione internet wireless anche laddove al momento la connessione è ballerina, questa potrebbe essere l’offerta perfetta.

Si tratta di un comodo ripetitore wi-fi che si preoccupa di amplificare il segnale wireless per raggiungere zone in cui la connessione è debole. Basta collegarlo alla presa di corrente in una zona in cui la connessione è ancora buona, configurarlo per agganciarsi ad essa e iniziare ad amplificare il segnale per coprire zone della casa prima sprovviste.

Dallo stile sobrio caratterizzato dai colori bianco e nero, grazie alla tecnologia WLAN 802.11 b/g/n garantisce una connessione dati fino 300 Mbps, compatibile con lo standard 2.4 GHz. Inoltre il ripetitore può essere utilizzato anche come semplice access point semplicemente collegandolo alla propria rete attraverso la presa Ethernet inclusa, nel caso in cui si preferisca questo tipo di connessione.

La spedizione costa solo 1.99 euro ed avviene dall’Italia, con consegna rapida. Il ripetitore si acquista al prezzo di circa 12 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.