Adobe porta la bacchetta magica in Photoshop per iPad

Adobe mantiene la promessa di rendere disponibili anche in Photoshop per iPad gli stessi strumenti e funzioni della versione per desktop: per la prima volta sul tablet di Apple arrivano la bacchetta magica e la possibilità di proiettare l’area di lavoro per condividere e collaborare sullo stesso progetto.

Ricordiamo che Photoshop è arrivato per la prima volta su iPad nel 2019 ma al lancio era stato criticato dai professionisti per l’assenza di numerosi strumenti, soprattutto quelli più sofisticati e complessi che usavano ormai abitualmente da anni su Mac o PC. Allora Adobe ha dichiarato che avrebbe introdotto gradualmente queste funzioni fino ad allineare Photoshop per iPad con la storica versione per computer: e così è stato.

Un altro passo deciso in questo senso arriva con l’ultima versione 2.7.0 di Photoshop per iPad. Qui di seguito riportiamo l’elenco delle novità:

– Bacchetta magica: uno degli strumenti classici e maggiormente apprezzati di Photoshop arriva su iPad. Ora puoi apportare modifiche con maggiore precisione selezionando rapidamente oggetti, toni e colori distinti all’interno di un’immagine e regolandoli in modo indipendente.

– Proiezione dell’area di lavoro: condividi la tua area di lavoro su uno schermo esterno mentre lavori. Ti basterà abilitare l’apposita funzione nelle impostazioni dell’app e collegare il tuo iPad a qualsiasi dispositivo di visualizzazione esterno tramite USB-C o HDMI per iniziare a condividere i tuoi progetti.

Sempre nelle note di rilascio lo sviluppatore segnala la correzione del problema relativo alla funzionalità “Modifica in Photoshop” di Lightroom che impediva l’invio delle foto a Lightroom.

Nella versione per Mac Photoshop migliora la funzione per sostituire il cielo nelle fotografie, con l’aggiunta di nuove immagini da utilizzare e la possibilità di importare fino a 5.000 foto del cielo. Altre novità riguardano miglioramenti ai filtri neurali, il pannello Scopri per semplificare la ricerca di strumenti, flussi di lavoro e voci di menu.

