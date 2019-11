Adobe Photoshop per iPad è disponibile su App Store

Annunciato ad Adobe Max 2018 lo scorso anno, ora l’atteso Photoshop per iPad è disponibile per il download e l’installazione su App Store. La disponibilità del più celebre software di editing e ritocco fotografico in versione ad hoc per i tablet di Apple non è ancora stata ufficialmente annunciata da Adobe, in ogni caso l’app può già essere scaricata da App Store e in questi giorni è in corso Adobe Max 2019. Questo significa che nelle prossime ore o giorni arriverà probabilmente un comunicato stampa dallo sviluppatore.

Ricordiamo che Adobe ha iniziato la fase beta fin dalla primavera di quest’anno, proseguita fino a questa estate, mentre pochi giorni fa sono emerse in rete alcune critiche di alcuni beta tester alle quali Adobe ha prontamente risposto.

Ora nella vetrina del negozio digitale di Apple, Adobe precisa che questa prima versione di Photoshop per iPad è focalizzata sugli strumenti base per composizione e ritocco, ottimizzati per lavorare su iPad con Apple Pencil e anche tramite il tocco delle dita. Lo sviluppatore anticipa che con le prossime versioni saranno introdotti e migliorati gli strumenti per pennelli, maschere, contorni, per la selezione smart degli oggetti, oltre all’accesso di pennelli e font su Creative Cloud.

Photoshop per iPad permette di lavorare sui file PSD alle stesse risoluzioni alle quali gli utenti sono abituati a lavorare su computer, inclusi tutti i livelli e gli strumenti di ritocco. Ora è possibile lavorare ovunque con iPad per poi riprendere da dove si è interrotto per proseguire e completare su computer.

Per usare Photoshop per iPad occorre un tablet Apple con iPadOS. Qui di seguito riportiamo l’elenco dei modelli supportati:

• iPad Pro (Wi-Fi, Wi-Fi and Cellular)

• iPad Pro (12.9-inch) and 2nd generation

• iPad Pro (10.5-inch)

• iPad Pro (9.7-inch)

• iPad 5th Generation

• iPad Mini 4

• iPad Air 2

• Apple Pencil (2nd generation)

• Apple Pencil (1st generation)

Adobe Photoshop per iPad si scarica da questa pagina di App Store e si può usare gratis per 30 giorni: alla scadenza occorre sottoscrivere un abbonamento ad Adobe Creative Cloud.