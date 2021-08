Jabra svela gli auricolari per utenti con ipoacusia lieve o moderata

Un certo numero di aziende costruisce dispositivi per migliorare l’udito che assomigliano più a un paio di auricolari senza fili che a un impianto acustico di tipo medico: ai prodotti sul mercato di Bose, Bragi, Olive e altre aziende come Apple che sta per introdurre una funzione di “Conversation Boost”, si unisce Jabra, che dovrebbe a breve ricevere l’approvazione dalla FDA statunitense per la distribuzione di un paio di auricolari progettati appositamente per le persone con ipoacusia lieve o moderata.

Si chiamano Jabra Enhance Plus e risultano particolarmente comodi per chi non ha bisogno di indossare un amplificatore acustico per tutto il giorno. Sono il 50% più piccoli di Elite 75t (tanto per avere un termine di paragone con gli auricolari per avere la musica nelle orecchie senza l’ingombro dei fili), il che li dovrebbe rendere ancora più comodi e discreti. Il fatto poi che assomigliano a un qualsiasi paio di auricolari per la musica permette all’utente che li indossa di non vergognarsene.

I microfoni presenti in questi auricolari sostanzialmente rilevano i suoni circostanti, che vengono processati in tempo reale e riprodotti in cuffia mantenendoli quanto più naturali possibile e riducendo contemporaneamente il rumore di fondo nel tentativo di rendere ancora più chiaro il parlato. La tecnologia adottata analizza tutto per cercare di non isolare i suoni provenienti frontalmente.

Questi auricolari, oltre a migliorare l’udito, possono funzionare anche come cuffie wireless per la musica o per rispondere alle telefonate in entrata sul cellulare. E come moltissime paia di auricolari, in confezione sono forniti diversi gommini per migliorare l’indossabilità in base alla conformazione della cavità auricolare dell’utente e sono certificati IP52, resistendo quindi all’acqua e alla polvere.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Jabra Enhance Plus promettono fino a 10 ore di autonomia con una sola carica e complessivamente possono funzionare per 30 ore se si ripongono dentro la custodia, dotata di una batteria per ricaricarli quando vengono qui riposti. C’è anche l’app da installare sullo smartphone per configurare le varie funzioni e personalizzare le cuffie in base alle proprie esigenze. Jabra Enhance Plus saranno inizialmente lanciati in alcune «cliniche selezionate negli Stati Uniti entro la fine dell’anno».