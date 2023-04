Adobe Premiere Pro con AI e le novità dal NAB Show di Las Vegas

In occasione del NAB Show – fiera annuale della National Association of Broadcasters che si svolge a Las Vegas – Adobe ha presentato novità relative alla sua famiglia di prodotti per il video, con novità di rilivevo come l’impiego di Intelligenza artificiale AI sia per il video editing a partire dal testo, che per funzionalità di automazione per la Mappatura toni in Premiere Pro.

Oltre a queste, Adobe riferisce di migliorie che tengono conto dell’accelerazione possibile con le GPU e decine di miglioramenti per i flussi di lavoro, affermando anche che con l’ultimo update, Premiere Pro è “la versione più veloce di sempre”.

Adobe celebra anche i 30 anni di After Effects – software di animazione grafica, animazione, compositing e montaggio video – integrando un Pannello Proprietà sensibile al contesto, offrendo il supporto migliorato per la gestione colore e ottimizzazioni in termini di performance.

Lo sviluppatore di San Jose ha anche annunciato innovazioni e partnership per l’espansione di Frame.io, piattaforma di collaborazione basata sul cloud (frutto di una acquisizione del 2021 per 1,275 miliardi), che ora offre strumenti specifici per fotografi e per la gestione dei documenti PDF.

L’integrazione nativa Camera to Cloud con dispositivi quali FUJIFILM X-H2 e X-H2S consente la condivisione immediata di RAW direttamenet dal campo. È inoltre possibile aprire e annotare file PDF da iPhone e iPad, permettendo ad altri di vedere le annotazioni dal web, come già è possiibile fare ora con i video. Adobe ha anche mostrato una anteprima di Forensic Watermark, piatatforma di watermarking (filigranatura) pensata per chi lavora con contenuti sensibili.

Tra le peculiarità dell’ultimo aggiornamento di Premiere Pro, c’è – come accennato – il Text-Based Editing, alimentato da AI, funzionalità indicata come “rivoluzionaria” per i creatori, promettendo facilità e velocità di esecuzione nel montaggio video che Adobe paragona alla stessa velocità e facilità di effettuare un copia e incolla con testo scritto. È possibile generare le trascrizioni della ripresa durante l’importazione o dal pannello Testo, quindi selezionare delle sezioni di testo e aggiungerle alla sequenza per creare un taglio di prova.

La tecnologia in questione sfrutta la piattaforma di intelligenza artificiale AI Adobe Sensei: è in grado di analizzare l’audio del firlmato per poi trascrivere le clip in testo in modo automatico, semplificando le ricerche identificando esattamente parole e frasi nelle clip, con ovvi vantaggi dal punto di vista dell’editing.

Sempre basata su AI, Adobe riferisce dell’implementazioen del Tone Mapping e individuazione Log Color, funzionalità che consentono di mixare e abbinare girato HDR da differenti sorgenti nello stesso progetto SDR con risultati consistenti in termini di colore. Non è in pratica necessario ricorrere alle look-up tables (LUT) o bilanciare manualmente il girato, un’altra funzionalità che riduce sensibilmente i tempi di lavorazione.

Sono state implementate migliorie per la funzionalità di collaborazione, che consentono agli utenti di bloccare determinate sequenze o impostarle in modalità “solo visualizzazione”. Specifici indicatori consentono di capire chi sta lavorando su progetti condivisi, e la modalità Work While Offline consente di continuare a lavorare offline e poi pubblicare i cambiamenti senza sovrascrivere il lavoro di altri una volta online.

In Premiere Pro sono state integrate migliorie per i formati RED V-Raptor X, ARRI Alexa 35 e Sony Venice v2, integrato il supporto Speech to Text per nuove lingue, migliorata l’accelerazione GPU per il debayering, integrata la possibilità di esportare ed effettuare il rendering direttamente con Adobe Media Encoder: una nuova voce di menu e una scelta rapida da tastiera consentono di inviare una sequenza direttamente a Media Encoder per l’esportazione, evitando la modalità di esportazione.

In After Effects è presente un nuovo pannello Proprietà per accedere velocemente alle impostazioni di rilievo per le animazioni, sono presenti migliorie per la gestione del colore OpenColorIO che oonsente di lavorare in modo nativo con Academy Color Encoding (ACE), un sistema di gestione colore gratuito, aperto e indipendente dai dispositivi, che mira a diventare lo standard del settore cinematografico per la gestione del colore.

Le ultime versioni di Premiere Pro e After Effects, incluse le beta con le funzionalità di editing basato sul testo, Tone Mapping automatico e il panello Proprietà in After Effects sono attualmente mostrate al NAB di Las Vegas e indicate come disponibili per gli utenti da maggio 2023.

A marzo Adobe ha presentato la AI generativa Firefly per Photoshop e suite Creative. Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.