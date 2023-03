Offerte di primavera, la webcam C922 Pro Stream di Logitech a 79,99€

Nella giornata di sconti di primavera trovate in promozione anche la telecamera C922 Pro Stream di Logitech che, cavalletto incluso, vi costa solo 79,99€ invece che 134,99€

Questa webcam è perfetta per sessione di call video o per riprese youtube. È in grado di trasmettere e registrare video naturali in alta risoluzione a 30 frame per secondo oppure a 720p con 60 fps ed è caratterizzata da un software che permette di sostituire lo sfondo in modo dinamico, Personify: in pratica la funzionalità di modifica in modo dinamico dello sfondo sfrutta il riconoscimento intelligente della sagoma per separare il giocatore dallo sfondo, senza bisogno di ingombranti schermi verdi.

I gamer possono oscurare i video, dove inquadrano loro stessi, in diretta con altre registrazioni utilizzando OBS e XSplit, due app per lo streaming.

Il pacchetto comprende anche una licenza premium XSplit per il recording e lo streaming della durata di 3 mesi, inoltre all’interno della confezione di C922 Pro Stream Webcam è presente anche un treppiede da tavolo con un supporto girevole che consente di regolare la webcam e ottenere la migliore visuale.

Offre correzione Illuminazione Automatica. Questo significa che la logitech C922 adatta le luci flebili della stanza o degli schermi multipli per riproduzioni di video nitidi anche quando l’illuminazione è ridotta. Permette lo streaming Full HD tramite Wi-Fi, autofocus, audio stereo di qualità grazie a due microfoni ‎omnidirezionali. Sono a disposizione numerose opzioni di montaggio

Nella confezione c’è anche un pratico treppiede da tavolo completamente regolabile ‎che si estende fino a 18,5 cm

Logitech C922 Pro Stream Webcam costerebbe 139,99 € ma con le offerte di primavera la pagate solo 79,99€