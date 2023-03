Adobe svela la AI generativa Firefly di Photoshop e suite Creative

Da oltre 10 anni Adobe mette a disposizione degli utenti potenti funzioni di Intelligenza Artificiale AI nei suoi software principali e suite di creatività digitale (Adobe Sensei): ora però anche il colosso di San Jose abbraccia la AI generativa con la piattaforma proprietaria Firefly che permetterà a chiunque, anche ai meno esperti di creare rapidamente contenuti di qualità professionale.

All’inizio la AI generativa Adobe Firefly sarà integrata in Adobe Express, Adobe Experience Manager, Adobe Photoshop e Adobe Illustrator. In un mercato che richiede sempre più contenuti, con domanda prevista in forte aumento, Adobe Firefly permetterà di creare al volo, semplicemente partendo da una breve descrizione di testo, contenuti professionali per immagini, audio, video, testi e 3D.

Cambierà completamente il flusso di lavoro che diventerà super semplice e veloce perché basterà immaginare ciò che si vuole e descriverlo brevemente per vederlo realizzato dalla AI generativa Firefly di Adobe. Questo sarà possibile anche per pennelli, gradienti di colori, trasformazioni video e moltissimo altro ancora.

Adobe sembra aver già pensato a tutto. Gli utenti potranno dare in pasto e allenare Firefly per generare lavori che presentino sempre il proprio stile personale, quello della società o del marchio. Ma allo stesso tempo è in arrivo il tag Do Not Train che i creatori potranno applicare ai propri lavori per impedire che vengano impiegati per allenare e creare modelli AI. Questo tag rimarrà associato ai contenuti ovunque vengano utilizzati, pubblicati o memorizzati.

Adobe mette a disposizione Firefly in versione beta per uso commerciale per interfacciassi con la comunità di utenti e clienti, sviluppando man mano questa tecnologia per integrarla nelle applicazioni e nel flussi di lavoro.

Non solo: Adobe vuole sviluppare la AI generativa permettendo ai professionisti di monetizzare il loro lavoro. A questo scopo sta sviluppando un modello di remunerazione per gli utenti che proporranno i loro materiali su Adobe Stock: arriveranno ulteriori dettagli quando Firefly uscirà dalla fase beta.

