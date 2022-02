Adobe Premiere Pro ha una funzione Remix basata su AI

Adobe ha annunciato un aggiornamento per Premiere Pro e una delle novità è la funzione Remix per modificare il tempo della musica in modo da poterla abbinare ai contenuti video. Altra novità è la funzione Discorso in testo senza Internet più veloce, miglioramenti alle prestazioni e supporto per la nuova fotocamera Canon EOS R5.

Adobe spiega che Remix consente di organizzare in modo intelligente i brani musicali in modo che siano in sintonia con i video; è possibile analizzare un brano e crea un nuovo arrangiamento in pochi secondi. Invece di meticolosi tagli e dissolvenze incrociate, è possibile lasciare fare alla funzione che in pochi minuti è in grado di completare attività di editing audio che avrebbero richiesto diverse ore.

Basata su Adobe Sensei, Remix permette di creare nuove composizioni che corrispondano alla durata necessaria, analizzano i pattern e le dinamiche dei brani; è possibile usa i cursori di personalizzazione per provare mixaggi diversi.

Premiere Pro regola automaticamente la visualizzazione a schermo intero per adattarsi alla banda dei modelli 2021 di MacBook Pro. Questa versione include il supporto per le riprese della nuova fotocamera Canon EOS R5 C.

Nella versione beta il Tono Automatico utilizza una nuova tecnologia per applicare correzioni di colore intelligenti nel pannello Colore Lumetri. Le regolazioni di Tono automatico vengono rispecchiate dai cursori Lumetri ma è anche possibile sfruttare l’opzionecome guida nelle attività di regolazione dei colori per familiarizzare con gli strumenti Lumetri.

Sempre nell’ultima beta sono stati apportati miglioramenti apportati alla modalità di importazione cpn opzioni di ordinamento, selezione scorrevole per i file multimediali, navigazione da tastiera, testina di riproduzione per lo scorrimento delle miniature, possibilità di copiare i file al momento dell’importazione e possibilità di importare sia singole clip che intere cartelle. È anche possibile specificare i raccoglitori (cartelle) nei quali importare i file.