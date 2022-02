Record di nomination agli Oscar per Apple TV+

Apple TV+ e Apple Original Films non avevano ancora mai ottenuto così tante candidature al premio più ambito del cinema: sei candidature al Premio Oscar, tra cui anche la candidatura al premio più ambito, quello di Miglior Film.

CODA è la pellicola che ha portato la tv in streaming di Apple, Apple TV+, a questo traguardo. Si tratta del primo film con un cast composto prevalentemente da non udenti ad ottenere una nomination come miglior film.

Non è la prima volta che Apple ottiene nomination agli Oscar. Già l’anno scorso aveva ottenuto la candidatura per Greyhound e Wolfwalkers.

Apple aveva acquisito il film CODA al Sundance Festival 2021, con un contratto da record, per un valore di 25 milioni di dollari.

Le altre nomination sono arrivate sempre per CODA, per la performance di Troy Kotsur nel ruolo del padre (Miglior attore non protagonista), per lo sceneggiatore Sian Heder (Miglior sceneggiatura non originale), ma anche per Macbeth di Joel Coen, che ha ottenuto tre candidature per la Migliore fotografia, la Migliore scenografia e il Miglior attore protagonista (Denzel Washington).

Gli abbonati ad Apple TV+ potranno vedere CODA e la tragedia di Macbeth su Apple TV+, per recuperare il ritardo prima che gli Oscar rivelino i vincitori alla cerimonia di premiazione tra il 27 e il 28 marzo, al Dolby Theater di Hollywood.

