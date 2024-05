Apple Pencil, la guida per scegliere quella giusta

Non è sempre facile scegliere una Apple Pencil per il proprio iPad. La Apple Pencil venne lanciata per la prima volta nel 2015 ed immediatamente ha conquistato il cuore dei creativi, designer e anche fotografi che usano iPad. Da allora Apple ha costantemente migliorato questo accessorio che ha rivoluzionato, con la sua integrazione con il sistema operativo, il modo con cui si può interagire con i contenuti.

L’ha fatto, però, introducendo nuovi modelli senza mai eliminare i vecchi, rimasti tutti sul mercato (probabilmente) per rispondere alle esigenze di chi aveva vecchi iPad con le quali erano compatibili. Il risultato però è che al momento ci sono 4 differenti Apple Pencil (Apple Pencil di prima generazione, Apple Pencil di seconda generazione, Apple Pencil USB-C ed Apple Pencil Pro), tutti diverse uno dall’altra con compatibilità intersecate e sovrapponibili. Questo oltre che confondere, può certamente sollevare domande.

Ad esempio, di base, ci si può semplicemente chiedere quale è la Apple Pencil da comprare per il nostro iPad, ma potrebbe anche accadere il contrario e chiederci, sulla base di alcune funzioni che abbiamo visto svolgere, quale sia l’iPad compatibile con quello specifico modello di Apple Pencil.



Che le cose non siano così chiare deve averlo intuito anche Apple che ha creato una pagina che mette a confronto tutte le Apple Pencil e introduce anche un selettore che consente di sapere quale Apple Pencil comprare sulla base dell’iPad che abbiamo comprato o che vogliamo comprare.

Noi qui di seguito proviamo a chiarire ulteriormente le idee presentando tutte le Apple Pencil nel dettaglio, provando anche a dare qualche consiglio per gli acquisti.

Apple Pencil di prima generazione

La Apple Pencil di prima generazione, chiamata anche comunemente Apple Pencil 1, come accennato, è stato il primo modello ad arrivare sul mercato. In essa erano già disponibili tutte le funzioni di base ancora oggi fondamentali per le Apple Pencil più recenti.

Parliamo di uno strumento che si abbina facilmente (in questo caso via Lightning) all’iPad e permette di scrivere e disegnare con naturalezza. A differenza di altri concorrenti, consente di variare lo spessore del tratto simulando una vera e propria punta, creare ombreggiature sofisticate e applicare vari tipi di effetti artistici.

La sua caratteristica più peculiare, spesso contestata, qualche volta sbeffeggiata è che per essere ricaricata doveva essere inserita nella parte inferiore di iPad sporgendo per tutta la sua lunghezza in una posizione molto instabile e pericolosa. Ad esempio se iPad dovesse cadere la porta Lightning sarebbe a rischio.

Per questo nella confezione è anche presente un adattatore da presa maschio a femmina di Lightning. Sfruttandolo diventa possibile ricaricare la Apple Pencil con un cavo Lightning. Nella confezione oggi c’è anche un adattore USB-C che può essere usato sia per ricaricare la penna che, soprattutto, per abbinarla all’iPad di decima generazione che ha solo una porta USB-C.

iPad compatibili con Apple Pencil di prima generazione

Gli iPad compatibili con la Apple Pencil di prima generazione sono in linea generale tutti quelli con il connettore Lightning e oltre a questi anche l’iPad di decima generazione. In questo caso, come scriviamo sopra, è necessario usare l’adattatore incluso nella confezione. Qui di seguito la lista completa degli iPad compatibili con Apple Pencil 1:

Pad Pro 12,9″ (seconda generazione)

iPad Pro 12,9″ (prima generazione)

iPad Pro 10,5″

iPad Pro 9,7″

iPad Air (terza generazione)

iPad (decima generazione)

iPad (nona generazione)

iPad (ottava generazione)

iPad (settima generazione)

iPad (sesta generazione)

iPad mini (quinta generazione)

Il costo di Apple Pencil di prima generazione è di 129 € anche se non è difficile trovarla in vendita a prezzo scontato.

Apple Pencil USB-C

Apple con la disponibilità sempre più vasta di iPad con porta USB-C, nel 2023 ha presentato una versione di Apple Pencil pensata per essere collegata usando un cavo USB-C.

La porta è nascosta sotto un tappo scorrevole, che consente di abbinarla e ricaricarla tramite cavo USB-C. Offre anche un aggancio magnetico ma al contrario della Apple Pencil di seconda generazione e di Apple Pencil Pro, la Apple Pencil USB-C non si carica in wireless, ma va sempre ricaricata con il cavo.

Altra novità rispetto alla Apple Pencil è la funzione “senza contatto”. Tenendo la penna sospesa sopra lo schermo senza toccarlo, alcuni iPad mostrano l’anteprima degli strumenti e del segno grafico o dell’effetto della cancellazione dello strumento gomma. C’è anche qualche cosa in meno rispetto alla Apple Pencil 1: qui non è presente la sensibilità alla pressione, quindi la penna non risponde alla forza con cui si preme la punta sul display.

iPad compatibili con Apple Pencil USB-C

La Apple Pencil USB-C è probabilmente la più universale delle Apple Pencil. In pratica è compatibile con tutti gli iPad con porta USB-C, inclusi gli ultimi iPad con processore M4 e gli iPad Air con processore M2.

iPad Pro 13″ (M4)

iPad Pro 12,9″ (sesta generazione)

iPad Pro 12,9″ (quinta generazione)

iPad Pro 12,9″ (quarta generazione)

iPad Pro 12,9″ (terza generazione)

iPad Pro 11″ (M4)

iPad Pro 11″ (quarta generazione)

iPad Pro 11″ (terza generazione)

iPad Pro 11″ (seconda generazione)

iPad Pro 11″ (prima generazione)

iPad Air 13″ (M2)

iPad Air 11″ (M2)

iPad Air (quinta generazione)

iPad Air (quarta generazione)

iPad (decima generazione)

iPad mini (sesta generazione)

Apple Pencil con USB-C costa 89€, ma anche questo modello si acquista spesso in sconto.

Apple Pencil di seconda generazione

Per fare fronte alle critiche ricevute su alcune delle peculiarità di Apple Pencil di prima generazione, Apple aveva presentato assieme ad iPad Pro 2018 e l’allora “rivoluzionata” Apple Pencil di seconda generazione. Diverse le novità rispetto alla Apple Pencil di prima generazione. La più importante è nell’aggancio magnetico grazie al quale non solo può essere riposta in maniera facile ma anche abbinata e ricaricata.

Senza connettore Lightning sparisce il tappo che copre la spina così che la Apple Pencil 2 è più leggera e snella. Il connettore magnetico la rende piatta su un lato e impedisce il rotolamento sui tavoli da disegno. Mantiene, ovviamente, la funzione senza contatto e ha il doppio tap per cambiare lo strumento. Toccando due volte accanto alla punta si torna rapidamente all’ultimo strumento utilizzato, oppure si sceglie tra strumento e gomma o mostra la paletta dei colori.

iPad compatibili con Apple Pencil di seconda generazione

Razionalizzare lo schema di compatibilità della Apple Pencil di seconda generazione non è facile. È più facile partire dicendo con quali iPad non è compatibile: quelli con Lightning e gli ultimi iPad Pro con processore M4 e gli iiPad Air M2. Se qualcuno ci sapesse dire, invece, perché resta compatibile con gli iPad Pro con M2 che hanno lo stesso processore degli iPad Air 2024, gli saremmo grati. Il resto lo vedete qui sotto:

iPad Pro 12,9″ (sesta generazione)

iPad Pro 12,9″ (quinta generazione)

iPad Pro 12,9″ (quarta generazione)

iPad Pro 12,9″ (terza generazione)

iPad Pro 11″ (quarta generazione)

iPad Pro 11″ (terza generazione)

iPad Pro 11″ (seconda generazione)

iPad Pro 11″ (prima generazione)

iPad Air (quinta generazione)

iPad Air (quarta generazione)

iPad mini (sesta generazione)

Costa 149 €, ma spesso è possibile, come quelle appena citate, acquistarla ad un prezzo inferiore.

Apple Pencil Pro

La Apple Pencil Pro è di fatto una Apple Pencil 2 compatibile con i nuovi iPad M4 ed M2, quindi gli iPad Pro 2024 e gli iPad Air 2024 con processore M2. Si ricarica e si abbina e si aggancia allo stesso modo della Apple Pencil 2 ed offre una serie di innovazioni importanti.

Ruota la matita per cambiare l’angolazione del tratto o della pennellata

Applicando pressione con due dita apre una palette che permette di cambiare strumento, spessore del tratto e colore

Offre feedback aptico; offre un pulsazione di risposta quando, ad esempio, si preme con le dita oppure si fa tap per cambiare gli strumenti

Ovviamente anche qui abbiamo tutte le funzioni della Apple Pencil di seconda generazione come la funzione senza contatto.

iPad compatibili con Apple Pencil Pro

Facile e semplice dire con quali iPad è compatibile: solo quelli presentati a maggio 2024, quindi:

iPad Pro 13″ (M4)

iPad Pro 11″ (M4)

iPad Air 13″ (M2)

iPad Air 11″ (M2)

Il prezzo, come accennato, è quello della Apple Pencil di seconda generazione che però non è possibile usare per questi iPad: 149 €

Quale Apple Pencil comprare?

A questo punto potremmo chiederci quale Apple Pencil possiamo comprare. O, almeno, se lo potranno chiedere quelli che hanno un iPad che non sia Lightning o quelli con con processore M3 o un Air con M2 che hanno una risposta semplice.

Compro la Apple Pencil di prima generazione se…

La Apple Pencil di prima generazione, infatti, si dovrebbe comprare solo se avete un iPad con porta Lightning. La si può acquistare in realtà anche se avete un iPad di decima generazione con porta USB-C, ma in questo caso c’è un serio contendente, la versione con porta USB-C che al netto degli sconti costa molto meno e offre poco meno (non è presente la sensibilità alla pressione sullo schermo).

Compro una Apple Pencil USB C o la Apple Pencil 2 se…

Se avete un iPad con porta USB-C (esclusi gli iPad Pro ed iPad Air 2024 e l’iPad di decima generazione) potrete scegliere tra Apple Pencil USB-C ed Apple Pencil di seconda generazione. Qui la lancetta della bilancia è gestita essenzialmente da due fattori: il prezzo (più basso per la Apple Pencil USB-C) e funzioni (più completa, sofisticata e flessibile la Apple Pencil di Seconda generazione).

In termini pratici se prevale il fattore prezzo, dovreste scegliere la Apple Pencil più economica, sapendo che perderete il rilevamento della sensibilità alla forza con cui si preme la punta sul display ma anche e soprattutto la comodità di ricarica wireless.

Dal punto di vista della scelta è ovvio, invece, che se avete comprato un iPad per creare disegni o dipinti, per gestire bozzetti, svolgere progettazione di modelli grafici.

A nostro giudizio la Apple Pencil di seconda generazione sarà senza discussione la scelta obbligata per tutti coloro che non possono acquistare, perché non compatibile, la Apple Pencil Pro. Per questi utenti la spesa di una cinquantina di euro in più rispetto alla versione con porta USB-C non dovrebbe guidare la scelta.

Sceglieremmo la Apple Pencil USB-C solo per la sua vasta compatibilità (in pratica funziona con tutti gli iPad in commercio) e per il costo ridotto quando l’unico interesse è quello di avere uno strumento economico per iniziare a sperimentare con la Apple Pencil senza farne un uso intensivo.

Compro una Apple Pencil Pro se…

Se avete un iPad Pro con processore M4 o un iPad Air con processore M2, succede la stessa cosa che accade a chi ha un iPad Lightning. Se questi ultimi utenti devono comprare solo una Apple Pencil di prima generazine, chi ha comprato uno degli ultimi iPad può solo comprare la Apple Pencil Pro. Non che questo sia uno svantaggio, anzi… La nuova Apple Pencil Pro pur ad un costo identico alla Apple Pencil 2 porta diverse innovazioni.

La più interessante perché aumenta il valore ergonomico della penna è la sensibilità alla pressione, un fattore determinante peri creativi che potranno così lavorare concentrandosi maggiormente sul loro lavoro.