Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Macity - Apple » AggiornaMac » Disponibili aggiornamenti a macOS Sonoma 14.8.3 e macOS Sequoia 15.7.3
AggiornaMac

Disponibili aggiornamenti a macOS Sonoma 14.8.3 e macOS Sequoia 15.7.3

Di Mauro Notarianni

Oltre all’aggiornamento a macOS Tahoe 26.2, Apple ha rilasciato anche gli aggiornamenti a macOS Sequoia 15.7.3 (aggiornamento del sistema operativo per Mac presentato lo scorso anno) e macOS Sonoma 14.8.3 (predecessore si Sequoia), update per chi non vuole/non può passare al nuovo sistema operativo macOS 26.

Apple spiega che questi aggiornamenti forniscono “importanti miglioramenti alla sicurezza” e il suggerimento è dunque di installarli prima possibile.

Disponibili aggiornamenti a macOS Sonoma 14.8.3 e macOS Sequoia 15.7.3 - macitynet.it
Aggiornamento a macOS 15.7.3.

Come scaricare aggiornamenti di Sequoia e Sonoma

Se non volete ancora installare macOS 26 tahoe potete ottenere gli update di Sequoia e Sonoma aprendo Impostazioni di Sistema > Generali > Aggiornamento software: da qui è possibile installare il nuovo macOS 26, oppure aggiornare semplicemente l’attuale sistema selezionando quelli proposti nella sezione “Alternative disponibili”.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo su come prepararsi all’aggiornamento di macOS 26. A questo indirizzo le prime dieci cose da provare con il nuovo sistema operativo.

 

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

I consigli per i tuoi regali

CTA Natale iGuida [per Settimio] - macitynet.it
iGuide per i regali di Natale - macitynet.it

Regali di Natale e fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
Foto da professionisti con smartphone Android: il fotografo svela i trucchi per una qualità super
Articolo successivo
iOS 26.4, iOS 27 e iOS 28, la tabella di marcia segreta di Apple

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.