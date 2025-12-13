Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Macity - Apple » Mondo iOS » il mio iPhone » iOS 26.4, iOS 27 e iOS 28, la tabella di marcia segreta di Apple
il mio iPhone

iOS 26.4, iOS 27 e iOS 28, la tabella di marcia segreta di Apple

Di Mauro Notarianni
Una build di iOS 26 rivela alcune funzionalità di iOS 26.4 e iOS 27 - macitynet.it

Non solo novità che riguardano i futuri AirTag 2, HomePad e il nuovo Studio Display, dalle build di iOS 26 distribuite agli sviluppatori è stato possibile recuperare dettagli relativi a novità che vedremo in iOS 26.4 e persino in iOS 27.

L’ondata di indiscrezioni arriva da MacWorld che ha avuto modo di provare una build di iOS usata internamente dagli ingegneri Apple per testare nuove funzionalità software. In queste build particolari sono presenti dei “flag” (variabili che riguardano funzionalità che possono essere impostate in soli due stati: ON e OFF), attivando o no determinate funzionalità al raggiungimento della loro maturità.

Tra i vari flag individuati, molti riguardano l’app Salute. Sono stati individuati riferimenti a un nuovo layout per categorie e a semplificazioni nella metrica di logging.

Da tempo circolano indiscrezioni secondo le quali Apple sta lavorando a funzionalità dedicate alla salute, novità che dovrebbero essere proposte il prossimo anno con l’abbonamento “Health+”. Tra le indiscrezioni circolate, la possibilità di interagire con un assistente AI in grado di rispondere a domande tenendo conto dei dati sulla salute memorizzati nell’app. Il redesign dell’app Salute è funzionale nell’ottica della piattaforma a pagamento.

Riempimento automatico carte di credito con app di terze parti

Apple sta testando un sistema che individua l’aggiunta di carte di credito/debito nelle app di terze parti offrendo all’utente la possibilità di salvare questi dati nel Portachiavi iCloud, una funzionalità che dovrebbe essere simile al riempimento automatico dei moduli disponibile in Safari. Da quanto si evince tenendo conto di specifici riferimenti nel codice, questa novità dovrebbe arrivare con l’aggiornamento a iOS 26.4.

Cartelle nell’app Freeform

A quanto pare Apple ha previsto la possibilità di sfruttare cartelle con Freeform, lavagna digitale infinita e gratuita per brainstorming, ideazione e collaborazione in tempo reale, cartelle che sarà probabilmente possibile sincronizzare con iCloud. Anche questa novità dovrebbe arrivare con iOS 26.4.

Primo sguardo a Freeform, l’app per progetti e brainstorming di Apple
L’area di lavoro di Freeform consente creare diagrammi di progetti, riunire materiali importanti o semplicemente fare un brainstorming su una “lavagna”.

Piani per lo Sport in streaming

Il flag “Sport tier” lascia immaginare la volontà di Apple di incrementare gli investimenti nello sport, proponendo specifiche forme di intrattenimento con lo streaming nell’app TV; non sorprenderebbero piani (tier) con opzioni dedicate ai vari sport con varie strutture di prezzi e caratteristiche. Anche questa novità è prevista con l’arrivo di iOS 26.4.

Livelli di sicurezza aggiuntivi

Apple sta esplorando la possibilità di integrare nuovi livelli di sicurezza nei dispositivi, con novità specifiche previste da iOS 26.4. Uno dei flag fa riferimento a un sistema di convalida in grado di verificare l’integrità del dispositivo prima dell’accesso con un Apple ID e account iCloud. Questo meccanismo di sicurezza impedirebbe agli utenti di eseguire il login in servizi Apple se il dispositivo usato presenta modifiche non autorizzate (es. “jailbreaking”).

Nuova Siri con Apple Intelligence

Da tempo si vocifera dell’arrivo di una nuova Siri con l’aggiornamento a iOS 26.4 per la primavera del 2026. Gli utenti dovrebbero essere in grado di conversare in modo più naturale con l’assistente; quest’ultimo dovrebbe sfruttare un grande LLM (large language mode) basato su Google Gemini.

Funzionalità per AirPods

Dal “leak” del codice si evince l’arrivo di nuove funzionalità per gli AirPods, inclusa una funzione denominata “Precise Outdoor Location”. Che cosa faccia esattamente questa funzione non è chiarissimo visto che la posizione precisa è già disponibile oggi.

Tracce di novità che vedremo in iOS 27 e iOS 28

Oltre ai flag che riguardano novità che vedremo in iOS 26.4, sono stati individuati riferimenti persino a iOS 27 e iOS 28. Una novità dovrebbe riguardare le raccolte nell’app Foto; altra novità un sistema di abbinamento con gli AirPods ancora più semplice dell’attuale (l’accoppiamento è già molto semplice ma dovrebbe diventare ancora più veloce e sicuro). Per iOS 28 Apple ha in cantiere nuove metriche per il tracciamento del sonno con Apple Watch, incluso i tempo passato a letto. Da un flag si evince infine che l’app Salute dovrebbe arrivare su Mac con macOS 28.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

I consigli per i tuoi regali

CTA Natale iGuida [per Settimio] - macitynet.it
iGuide per i regali di Natale - macitynet.it

Regali di Natale e fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

Apple

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Apple Watch e Smartwatch

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
Disponibili aggiornamenti a macOS Sonoma 14.8.3 e macOS Sequoia 15.7.3
Articolo successivo
Le dieci novità di iOS 26.2 più utili ed interessanti

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.