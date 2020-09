Apple ha aggiornato Final Cut Pro X e iMovie per Mac

Apple ha rilasciato aggiornamenti per Final Cut Pro X, iMovie, Motion e Compressor.

Di seguito le note di rilascio di Final Cut Pro 10.4.10:

• Risolto un problema per il quale i file multimediali XAVC della videocamera Sony PXW-FX9 non venivano riconosciuti.

• Risolto un problema per il quale i livelli di luminosità venivano modificati passando dalla modalità con migliore qualità a quella con migliori prestazioni o viceversa nel visore.

• Risolto un problema per il quale i fotogrammi chiave degli effetti non venivano aggiunti correttamente quando si utilizzavano i comandi sullo schermo.

• Migliorata la stabilità durante l’utilizzo dello strumento di trasformazione con più clip nella timeline.

• Migliorata l’affidabilità durante l’esportazione di FCPXML che contengono clip composti.

• Risolto un problema che poteva impedire la condivisione in determinate risoluzioni.

• Risolto un problema per il quale la condivisione dalla timeline di un clip composto o multicamera era disabilitata.

Per Motion 5.4.7, Apple spiega che è stato risolto un problema per il quale i file multimediali XAVC della videocamera Sony PXW-FX9 non venivano riconosciuti. Stesse identiche note per Compressor 4.4.8.

Per quanto riguarda iMovie 10.1.16, Apple spiega che è stato risolto un problema che impediva la condivisione di alcuni progetti in risoluzione HD o 4K, ed è stata igliorata la stabilità durante l’importazione dei file multimediali.

FinalCut Pro 10.4.10 è disponibile sul Mac App Store come aggiornamento gratuito per i clienti esistenti e a €329,99 per i nuovi utenti. Anche Motion 5.4.47 e Compressor 4.4.8 sono disponibili sul Mac App Store come aggiornamenti gratuiti per i clienti esistenti e a €54,99 ciascuno per i nuovi utenti.