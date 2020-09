Disponibile watchOS 7.0.1

Apple ha rilasciato watchOS 7.0.1 per Apple Watch. Questa release arriva a pochi giorni da watchOS 7 e contiene miglioramenti e risoluzioni di problemi, tra cui la soluzione a n problema per il quale alcune carte di pagamento in Wallet erano disabilitate per alcuni utenti.

Come scaricare watchOS 7.0.1

È possibile eseguire l’aggiornamento di Apple Watch a watchOS 7.0.1 usando l’iPhone. Prima di iniziare bisogna eseguire l’aggiornamento dell’iPhone alla versione più recente di iOS, assicurarsi che l’Apple Watch sia collocato sul caricabatteria e che abbia almeno il 50% di carica, connettere l’iPhone alla rete Wi-Fi, tenere l’iPhone vicino all’Apple Watch per assicurarsi che si trovino nel raggio di copertura.

A questo punto bisogna tenere l’Apple Watch sul caricabatterie fino al completamento dell’aggiornamento, sul proprio iPhone aprire l’app Watch, poi toccare il pannello Apple Watch, toccare Generali > Aggiornamento software.

L’aggiornamento viene scaricato. Se viene richiesto il codice dell’iPhone o dell’Apple Watch, bisogna inserirlo. Basta a questo punto attendere la visualizzazione della rotellina di avanzamento sull’Apple Watch. Il completamento dell’aggiornamento potrebbe richiedere da diversi minuti a un’ora.

Da watchOS 6 in poi è possibile eseguire l’aggiornamento amche direttamente da Apple Watch: lo smartwatch deve essere connesso alla WiFi, su Apple Watch si apre l’app Impostazioni da qui si tocca Generali > Aggiornamento software. Se è disponibile un aggiornamento software, basta toccare Installa e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Mentre viene completato l’aggiornamento, lasciate l’Apple Watch sul caricabatterie. Non riavviare l’iPhone o l’Apple Watch e non uscirt dall’app Apple Watch. Al termine dell’aggiornamento, l’Apple Watch si riavvierà automaticamente.

watchOS 7.01 è disponibile come aggiornamento software gratuito per Apple Watch Series 3, Apple Watch Series 4 e Apple Watch Series 5 abbinati a un iPhone 6S o modello successivo con iOS 14 o successivo.