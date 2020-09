Disponibile update a macOS 10.15.7: risolto problema con scheda video iMac 27″ 2020

Apple ha rilasciato la versione definitiva dell’update che porta macOS Catalina alla versione 10.15.7. Questo aggiornamento arriva a 71 giorni di distanza dall’arrivo dell’update alla versione 10.15.6 e a a undici mesi dalla presentazione ufficiale del nuovo sistema.

Apple spiega che l’update a macOS 10.15.7 “fornisce importanti aggiornamenti alla sicurezza e risoluzioni di problemi per il Mac”. Di seguito le note di rilascio:

• Risolto un problema per il quale macOS non si connetteva automaticamente alle reti Wi-Fi.

• Risolto un problema che poteva impedire la sincronizzazione dei file tramite iCloud Drive.

• Risolto un problema di grafica che poteva verificarsi su iMac (Retina 5K, 27″, 2020) con Radeon Pro 5700 XT.

Otre che come update da scaricare selezionando “Aggiornamento software” dalla specifica sezione nelle Preferenze di Sistema, l’update a macOS 10.15.7 è a disponibile anche come download separato dal sito Apple in versione “combo”(opzione comoda per aggiornare più Mac, senza bisogno di avviare il download dell’update su più macchine)

macOS Catalina è disponibile come aggiornamento software gratuito per i Mac prodotti a partire dalla metà del 2012.

macOS 10.15.7 potrebbe essere l’ultimo aggiornamento importnate di macOS Catalina.; ovrebbe, infatti essere ormai imminente il rilascio dell versione definitivo di macOS 11 Big Sur e Apple ha cominciato da tempo a concentrarsi su quest’utlima versione.