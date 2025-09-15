iOS 26 è arrivato, nuove funzioni, modelli supportati e download

Apple ha rilasciato ufficialmente qualche minuto fa iOS 26, il nuovo sistema operativo per iPhone che segna un passo avanti significativo nell’integrazione tra hardware e software. L’aggiornamento come previsto è disponibile per il download e porta con sé una serie di novità che toccano design, funzionalità intelligenti e compatibilità.

Liquid Glass, il nuovo volto di iOS

Le novità sono tantissime. Come noto il cambiamento più evidente è l’introduzione di Liquid Glass, un nuovo design che porta trasparenze, riflessi e profondità all’interfaccia.

L’effetto si nota in ogni parte del sistema: schermata di blocco, Home, Centro di Controllo e nelle icone, che appaiono più vivaci, elenganti e moderne.

Novità principali

Oltre al restyling, iOS 26 introduce una serie di funzioni importanti che cambiano il modo di usare l’iPhone ogni giorno: queste sono alcune di quelle maggiormente in grado di cambiare la vita digitale quotidiana degli utenti:

Apple Intelligence : un’integrazione avanzata di intelligenza artificiale, capace (con differenze tra paese e paese) di tradurre in tempo reale conversazioni su Messaggi, FaceTime e Telefono, oltre ad analizzare il contenuto dello schermo e proporre suggerimenti contestuali con la funzione Visual Intelligence.

: un’integrazione avanzata di intelligenza artificiale, capace (con differenze tra paese e paese) di tradurre in tempo reale conversazioni su Messaggi, FaceTime e Telefono, oltre ad analizzare il contenuto dello schermo e proporre suggerimenti contestuali con la funzione Visual Intelligence. Chat dinamiche in Messaggi : arrivano sfondi personalizzati per le conversazioni, sondaggi rapidi nei gruppi e nuovi strumenti per rendere più ricca e divertente la comunicazione.

: arrivano sfondi personalizzati per le conversazioni, sondaggi rapidi nei gruppi e nuovi strumenti per rendere più ricca e divertente la comunicazione. Miglioramenti a CarPlay : il sistema diventa più interattivo, con widget aggiornati in tempo reale, attività in corso sempre visibili, tapback per rispondere con un tocco e una barra laterale che semplifica il passaggio tra le app.

: il sistema diventa più interattivo, con widget aggiornati in tempo reale, attività in corso sempre visibili, tapback per rispondere con un tocco e una barra laterale che semplifica il passaggio tra le app. Nuove funzionalità nelle app di sistema: Apple Music aggiunge la traduzione dei testi delle canzoni, Apple Maps permette di creare un diario dei luoghi visitati, Wallet si arricchisce con il tracciamento di voli e pacchi, mentre debutta una nuova app giochi interamente dedicata al mondo del gaming.

Le funzioni non disponibili in Italia

Non tutto arriva subito. Alcune delle novità legate ad Apple Intelligence, come il supporto avanzato alle lingue per la scrittura automatica e la trascrizione delle chiamate in tempo reale, al momento non sono attive in Italia. Il rollout dovrebbe continuere nei prossimi mesi con aggiornamenti del sistema operativo.

Compatibilità con iPhone

iOS 26 è compatibile con iPhone 11 e successivi, oltre che con iPhone SE dalla seconda generazione in poi. Alcune funzioni avanzate, come quelle di Apple Intelligence, richiedono però modelli più recenti (da iPhone 15 Pro e iPhone 16 in su) dotati dei chip più potenti.

Distribuzione e download

Apple come sempre distribuirà iOS 26 a blocchi, così da non sovraccaricare i server nelle prime ore dal lancio. Alcuni utenti lo vedono già disponibile, mentre per tutti gli altri dovrebbe comparire a breve.

Per controllare basta aprire il menu Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software e, se l’update è visibile, avviare il download. L’installazione richiede una connessione Wi-Fi stabile e almeno il 50% di batteria, oppure l’iPhone collegato all’alimentazione.

In questo articolo di macitynet le 10 novità di iOS 16 da provare subito.