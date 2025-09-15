Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Macity - Apple » Mondo iOS » iPhone » iOS 26 è arrivato, nuove funzioni, modelli supportati e download
iOS - Sistema operativoiPhone

iOS 26 è arrivato, nuove funzioni, modelli supportati e download

Di Fabrizio Frattini
iOS 26 è arrivato, nuove funzioni, modelli supportati e download - macitynet.it

Apple ha rilasciato ufficialmente qualche minuto fa iOS 26, il nuovo sistema operativo per iPhone che segna un passo avanti significativo nell’integrazione tra hardware e software. L’aggiornamento come previsto è disponibile per il download e porta con sé una serie di novità che toccano design, funzionalità intelligenti e compatibilità.

Liquid Glass, il nuovo volto di iOS

Le novità sono tantissime. Come noto il cambiamento più evidente è l’introduzione di Liquid Glass, un nuovo design che porta trasparenze, riflessi e profondità all’interfaccia.

L’effetto si nota in ogni parte del sistema: schermata di blocco, Home, Centro di Controllo e nelle icone, che appaiono più vivaci, elenganti e moderne.

Tutto iOS 26, dall'interfaccia Liquid Glass alle nuove app cambia tutto - macitynet.it

Novità principali

Oltre al restyling, iOS 26 introduce una serie di funzioni importanti che cambiano il modo di usare l’iPhone ogni giorno: queste sono alcune di quelle maggiormente in grado di cambiare la vita digitale quotidiana degli utenti:

  • Apple Intelligence: un’integrazione avanzata di intelligenza artificiale, capace (con differenze tra paese e paese) di tradurre in tempo reale conversazioni su Messaggi, FaceTime e Telefono, oltre ad analizzare il contenuto dello schermo e proporre suggerimenti contestuali con la funzione Visual Intelligence.
  • Chat dinamiche in Messaggi: arrivano sfondi personalizzati per le conversazioni, sondaggi rapidi nei gruppi e nuovi strumenti per rendere più ricca e divertente la comunicazione.
  • Miglioramenti a CarPlay: il sistema diventa più interattivo, con widget aggiornati in tempo reale, attività in corso sempre visibili, tapback per rispondere con un tocco e una barra laterale che semplifica il passaggio tra le app.
  • Nuove funzionalità nelle app di sistema: Apple Music aggiunge la traduzione dei testi delle canzoni, Apple Maps permette di creare un diario dei luoghi visitati, Wallet si arricchisce con il tracciamento di voli e pacchi, mentre debutta una nuova app giochi interamente dedicata al mondo del gaming.

Apple ha aggiornato la beta di iOS 26 per gli sviluppatori - macitynet.it

Le funzioni non disponibili in Italia

Non tutto arriva subito. Alcune delle novità legate ad Apple Intelligence, come il supporto avanzato alle lingue per la scrittura automatica e la trascrizione delle chiamate in tempo reale, al momento non sono attive in Italia. Il rollout dovrebbe continuere nei prossimi mesi con aggiornamenti del sistema operativo.

Compatibilità con iPhone

iOS 26 è compatibile con iPhone 11 e successivi, oltre che con iPhone SE dalla seconda generazione in poi. Alcune funzioni avanzate, come quelle di Apple Intelligence, richiedono però modelli più recenti (da iPhone 15 Pro e iPhone 16 in su) dotati dei chip più potenti.

Distribuzione e download

Apple come sempre distribuirà iOS 26 a blocchi, così da non sovraccaricare i server nelle prime ore dal lancio. Alcuni utenti lo vedono già disponibile, mentre per tutti gli altri dovrebbe comparire a breve.

Per controllare basta aprire il menu Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software e, se l’update è visibile, avviare il download. L’installazione richiede una connessione Wi-Fi stabile e almeno il 50% di batteria, oppure l’iPhone collegato all’alimentazione.

In questo articolo di macitynet le 10 novità di iOS 16 da provare subito.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

macitynet.it

Preordini su Amazon dei nuovi iPhone 17, Pro e Air, arrivano il 19 settembre

Sono ordinabili da subito con tutti i vantaggi Amazon gli iPhone presentati il 9 Settembre
Articolo precedente
AirPods Pro 3 piacciono a tutti nelle prime recensioni
Articolo successivo
Rilasciato macOS 26 Tahoe, cosa cambia e quali Mac può aggiornare

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.