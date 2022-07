TCL 3189 è il nuovo telefono rugged 4G

TCL lancia oggi, con disponibilità immediata, TCL 3189, un telefono 4G rugged, robusto, studiato per resistere agli utilizzi più estremi, o a da montagna, eliminando anche le preoccupazioni dovute a cadute e graffi.

TCL 3189, come spiega il produttore, nasce con l’idea di colmare “il divario tra comunicazione semplice e durevole”. Si tratta di un telefono supportato da una batteria da 2220mAh, che garantisce agli utenti 35 ore di conversazione e fino a 420 ore di autonomia in standby.

Il design compatto è classificato IP68, il che significa che TCL 3189 resiste a polvere, sporcizia e sabbia. E’ questa, infatti, l’arma in più di questo terminale, che non teme utilizzi estremi, e che certamente risulta essere più resistente rispetto ai tradizionali terminali. Inoltre, è resistente all’immersione per un massimo di trenta minuti a una profondità massima di 1,5 metri. Il telefono ha un display TFT da 2,4 pollici, pesa 180 grammi ed è basato sul sistema operativo proprietario Nucleus.

TCL 3189 incorpora la connettività 4G LTE e dispone di uno spazio di archiviazione più che adeguato con 64 MB di RAM e 128 MB di ROM con la possibilità di integrare altri 32 GB tramite scheda MicroSD.

A livello di connettività non manca il Bluetooth, mentre a livello multimediale è presente una fotocamera da 2MP e una torcia. TCL 3189 viene così presentato dal brand come un compagno di viaggio o assistente di lavoro tutto fare.

TCL 3189 è il rugged più economico in commercio: è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 79,90 euro, nei colori Illuminating Yellow e Himalaya Gray.