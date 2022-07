Aggiornate Chrome, risolte falle ad alto rischio

Google ha rilasciato un aggiornamento per il browser Google Chrome per Windows, macOS e Linux, update fondamentale per risolvere alcune vulnerabilità che potrebbero permettere ad un attacker di prendere controllo del sistema.

Lo riferisce ZDNet spiegando che sono 11 le falle risolte con l’ultimo aggiornamento di Chrome, cinque delle quali classificate da ricercatori esterni con gravità “alta”.

Sono tre le tipologie di falle risolte (Arbitrary Code Execution, Denial of Service e Security Restrictions Bypass) e la statunitense CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) raccomanda ad amministratori ed utenti di aggiornare prima possibile i loro sistemi.

Chrome si aggiorna normalmente automaticamente quando viene resa disponibile una nuova versione del browser per il dispositivo. In genere gli aggiornamenti vengono eseguiti in background quando si chiude e riapre il browser del computer. È possibile verificare l’aggiornamento di Chrome aprendo il browser, selezionando “Altro” in alto a destra (l’icona con i tre puntini verticali), da qui “Guida” e “Informazioni su Google Chrome”.

Se non sui chiudete il browser da un po’ di tempo, potreste notare un aggiornamento in sospeso: in altro a destra fate click su “Altro” (l’icona con i tre puntini verticali): se in sospeso un aggiornamento, l’icona sarà di colore verde (è stato reso disponibile un aggiornamento meno di 2 giorni fa), arancione (è stato reso disponibile un aggiornamento circa quattro giorni fa) o rosso (è stato reso disponibile un aggiornamento almeno una settimana fa). Ovviamente è sempre possibile scaricare e installare Chrome da zero partendo da questo indirizzo.