Apple prepara iWork con supporto Trackpad e condivisione cartelle iCloud

Presto le app Apple di produttività Pages, Numbers e Keynote che fanno parte della suite iWork saranno pronte per supportare i comandi via trackpad: l’annuncio arriva direttamente da Cupertino, nello stesso comunicato che ha annunciato il lancio dei nuovi iPad Pro 2020. Il nuovo iPad Pro 2020 è già ordinabile su Apple Store online.

La multinazionale infatti rilascerà iPadOS 13.4 il 24 marzo che porterà per la prima volta il supporto per trackpad sui tablet Apple. Gli utenti potranno così controllare il puntatore e sfruttare nuove gesture multi-touch, senza dover allontanare le mani dalla nuova Apple Magic Keyboard. Per i modelli di iPad non compatibili con Apple Magic Keyboard ricordiamo che è in arrivo anche una tastiera con trackpad di Logitech di cui abbiamo parlato in questo articolo.

Qui di seguito riportiamo l’anticipazione di Apple «Gli aggiornamenti in arrivo nella suite di app per la produttività di Apple iWork – Pages, Numbers e Keynote – sfruttano appieno il trackpad e permettono un modo completamente nuovo di lavorare con i documenti su iPad. Scrivere e modificare il testo è un gioco da ragazzi in Pages, lavorare con più oggetti in Keynote è più facile che mai, e i livelli di precisione aggiunti rendono il lavoro anche con i fogli di calcolo più grandi un gioco da ragazzi».

Alcune di queste funzioni sono mostrate in un video Apple che riportiamo in questo articolo in cui Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple, mostra il supporto trackpad in funzione sia con iPadOS 13.4 che con l’aggiornamento di iWork in arrivo.

Per sfruttare appieno queste nuove funzioni e controlli Apple rilascerà un aggiornamento di iWork con supporto per trackpad. Apple non indica una data precisa di rilascio ma senza dubbio arriverà poco prima o subito dopo il rilascio di iPadOS 13.4. Questa non sarà l’unica novità in arrivo: Cupertino anticipa anche «Nuovi splendidi modelli in Pages e Keynote» per creare documenti dall’aspetto accattivante e professionale, oltre all’arrivo per la prima vota di «drop cap» per far risaltare un paragrafo con la prima lettera grande e decorativa.

Infine, a lungo attesa, è in arrivo anche Condivisione Cartelle iCloud, una funzione che migliorerà la collaborazione a distanza, inclusa la possibilità di modificare documenti condivisi anche quando l’utente non è collegato a Internet. Su Macitynet trovate altri dettagli su iPad Pro e sulla Magic Trackpad con prezzi, caratteristiche e offerte speciali anche sui modelli della generazione precedente: ecco gli ultimi articoli.