Aggiornati Pages, Numbers e Keynote per iOS 15 e macOS Monterey

Pages, Keynote e Numbers per iPad, iPhone e Mac arrivano alla versione 11.2, con alcune novità che richiedono iOS 15 o macOS 12 Monterey.

Le applicazioni della suite iWork, lo ricordiamo, mettono a disposizione modelli e strumenti grafici per creare progetti. Pages consente di creare documenti: si sceglie un modello, poi si aggiungono immagini, filmati, forme e grafici con vari strumenti a disposizione. Numbers è un foglio di calcolo che consente di inserire facilmente tabelle, immagini e grafici per gestire e avere un quadro visivo dei dati. Keynote consente di creare presentazioni con vari effetti “cinematografici”.

Nelle note di rilascio di Pages 11.2, Apple riferisce le seguenti novità:

• “Vista schermo” su iPhone mostra automaticamente testo, immagini e altri elementi in un flusso continuo ottimizzato per adattarsi allo schermo. Leggere e modificare i documenti non è mai stato così facile.

• Pubblicazione dei libri migliorata grazie al layout a doppia pagina, alle immagini ottimizzate e alla possibilità di gestire le versioni in modo più flessibile.

• La barra di formattazione rapida consente di modificare velocemente gli stili dei paragrafi, la formattazione del testo, l’allineamento, lo stile degli elenchi e molto altro ancora.

• Trascina e rilascia per copiare testo, immagini e altri elementi tra diverse app su iPhone.

• La traduzione istantanea consente di tradurre un testo selezionato in 11 lingue e di aggiungere la traduzione al documento con un tocco.

• La collaborazione flessibile consente ai partecipanti di aggiungere altre persone a un documento condiviso

• I grafici a radar aiutano a confrontare visivamente più variabili in una volta per visualizzare facilmente somiglianze e differenze nei dati.

• I grafici audio rendono accessibili i contenuti alle persone con difficoltà visive grazie alla riproduzione di audio il cui tono cambia per rappresentare valori differenti

Nelle note di rilascio di Keynote 11.2, Apple riporta:

• I video in diretta rendono le presentazioni ancora più coinvolgenti e consentono di utilizzare la fotocamera del Mac per comparire di persona sulle slide, in una finestra o a tutto schermo.

• Connetti più fotocamere per angolazioni video differenti.

• Aggiungi un feed live dello schermo di un iPhone o iPad connesso.

• Le presentazioni multi-presentatore consentono ai partecipanti di prendere il controllo della presentazione, a turno, dal proprio dispositivo.

• I nuovi controlli per le presentazioni consentono di accedere facilmente al navigatore delle diapositive, alle abbreviazioni rapide della tastiera, alle sorgenti video live o ai controlli multi-presentatore quando stai presentando.

• I grafici a radar aiutano a confrontare visivamente più variabili in una volta per visualizzare facilmente somiglianze e differenze nei dati.

• La collaborazione flessibile consente ai partecipanti di aggiungere altre persone a una presentazione condivisa.

• La traduzione istantanea consente di tradurre un testo selezionato in 11 lingue e di aggiungere la traduzione alla presentazione con un clic.

• Crea nuove presentazioni direttamente dall’icona dell’app sul dock.

Nelle note di rilascio di Numbers 11.2, Apple indica:

• Grazie alle tabelle pivot, puoi visualizzare e analizzare i dati in modo efficace e flessibile.

• Crea tabelle pivot con una formattazione elegante in pochi clic.

• Riassumi, raggruppa e riordina i dati velocemente per scoprire di più su andamenti e tendenze.

• Mostra istantaneamente i dati visualizzando somme, conteggi o percentuali e ottenendo i valori totali.

• Aggiungi tabelle pivot per visualizzare i dati in modi diversi.

• Importa ed esporta fogli di calcolo di Excel con tabelle pivot.

• I grafici a radar aiutano a confrontare visivamente più variabili in una volta per visualizzare facilmente somiglianze e differenze nei dati.

• I filtri rapidi migliorati aiutano a selezionare facilmente valori da mostrare o nascondere. Inoltre, grazie ai filtri migliorati, puoi trovare valori duplicati e unici nei dati.

• La collaborazione flessibile consente ai partecipanti di aggiungere altre persone a un foglio di calcolo condiviso.

• La traduzione istantanea consente di tradurre un testo selezionato in 11 lingue e di aggiungere la traduzione al foglio di calcolo con un clic.

• Crea nuovi fogli di calcolo direttamente dall’icona dell’app sul dock.

Di seguito le note di rilascio di Pages 11.2 per Mac:

• Crea nuovi documenti direttamente dall’icona dell’app sul dock.

Di seguito le note di rilascio di Keynote 11.2 per Mac:

Di seguito le note di rilascio di Numbers 11.2 per Mac:

