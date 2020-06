AirPods 3 nella prima metà del 2021, design simile a AirPods Pro

Non è la prima volta che si sente parlare di AirPods 3, ma questa volta il guru delle previsioni Apple, Kuo, “sentenzia” anche la possibile data di rilascio, oltre che il design. Arriverebbero nella prima metà del 2021, e avrebbero un design e un fattore di forma “simili ad AirPods Pro”.

Le ultime indiscrezioni arrivano dalla nota di ricerca dell’analista Ming-Chi Kuo, ottenuta da MacRumors. Presentato a novembre 2019, AirPods Pro presenta un design in-ear con tre dimensioni di gommini in silicone intercambiabili, morbidi e flessibili, e che si trovano inclusie nella confezione. A differenza di diversi modelli di AirPods presenti oggi sul mercato, la versione Pro vanta un design in-ear, che dunque potrebbe arrivare anche sulle prossime AirPods 3.

L’attuale gamma AirPods, ricordiamo, include AirPod di seconda generazione con una custodia di ricarica cablata, e AirPods di seconda generazione con una custodia di ricarica wireless.

Secondo indiscrezioni passate, che però indicavano la data di lancio entro quest’anno, AirPods 3, dovrebbero essere più complessi da costruire, ed è per questo che si è parlato di una produzione pressoché esclusiva da parte di Inventec, con Luxshare che potrebbe occuparsi invece dell’assemblaggio di precisione. Al momento entrambi gli assemblatori condividono equamente gli ordini per AirPods 2. Chissà che il trend continui anche con la prossima generazione di auricolari wireless.

Ad ogni modo, tornando alle ultime indiscrezioni, Kuo ha anche ribadito che i modelli di iPhone 12 non includeranno EarPods nella confezione, e questo servirà certamente a spingere le vendite di AirPods proprio nel 2021.

