Safari iOS 14 e Mac atteso con ricerca vocale, traduzione e altre novità

Tanti indizi non fanno una prova ma, per una delle società più attente a non lasciare trapelare nulla delle novità in arrivo fino all’annuncio ufficiale, due indicazioni che puntano nella stessa direzione sono già molto: in questo caso due fonti ritenute affidabili indicano grandi novità in arrivo per Safari iOS 14 e anche per la versione del browser Apple per macOS che secondo un leaker quest’anno si chiamerà macOS 10.16 Big Sur.

Che il browser di Cupertino sia destinato a ricevere un importante upgrade è stato prima indicato da L0vetodream. Infatti il leaker non solo ha indicato il possibile nome della prossima versione del sistema operativo Mac, puntando anche a nuova interfaccia utente, ma ha anche anticipato un consistente upgrade di Safari. In questo caso però non vengono forniti né indizi né indicazioni generiche su novità e miglioramenti.

Invece a entrare nei dettagli è Mark Gurman di Bloomberg in un suo post su Twitter. Il giornalista che da sempre vanta agganci saldi nei piani alti di Cupertino anticipa novità per iCloud Keychain, traduzione integrata, ricerca vocale, pannelli e schede di navigazione migliorati, modalità ospite e altro ancora.

There’s the new iCloud Keychain stuff, translation integration, voice search, improved tabs, guest mode etc. in development — but who knows if that’s coming this week. — Mark Gurman (@markgurman) June 21, 2020

Vale la pena rilevare però che non è dato sapere se tutte o alcune di queste novità saranno realmente svelate da Apple alla WWDC 2020 o se invece sono in corso di sviluppo e verranno annunciate più avanti nel tempo. Non è nemmeno chiaro se si tratta di novità esclusive per Safari iOS 14 per iPhone, per iPadOS o se invece riguardano anche la versione per Mac.

