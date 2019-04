Powerbeats Pro, Apple ottiene la certificazione per gli auricolari alternativi ad AirPods

Apple ha già annunciato i nuovi auricolari Powerbeats Pro completamente wireless: ora la multinazionale di Cupertino ottiene la certificazione da parte della Federal Communication Commission in USA per iniziare la commercializzazione. L’inizio dei preordini è atteso il 29 aprile con consegne e disponibilità nei negozi a partire da maggio.

I primi indizi su Powerbeats Pro sono emersi a fine marzo e le prime pubblicità all’inizio di aprile. Grazie ai sostegni da posizionare intorno alle orecchie e ai gommini di varie dimensioni offrono una stabilità maggiore: questo in abbinamento alla resistenza all’acqua e al sudore, li rendono una valida alternativa agli AirPods soprattutto per chi si allena e fa sport.

Come gli AirPods 2, anche i nuovi Powerbeats Pro funzionano con il nuovo processore wireless Apple H1. Oltre ai miglioramenti nei collegamenti senza fili, ai minori consumi di energia e alla maggiore autonomia, questo chip progettato da Cupertino rende possibile l’uso di Hey Siri e dei comandi vocali senza dover toccare gli auricolari.

Per i nuovi Powerbeats Pro Apple promette suono potente e bilanciato, ampia gamma dinamica, isolamento acustico e in generale una esperienza d’ascolto di alto livello. Per la promozione Cupertino ha già ingaggiato anche sportivi famosi.

Per quanto riguarda la certificazione appena ottenuta in USA, la FCC ha approvato 4 versioni distinte, una per ogni colore in arrivo. Infatti, a differenza degli AirPods che continuano a essere proposti solo nel colore bianco, Powerbeats Pro saranno disponibili in 4 tinte: bianco avorio, nero, blu Navy e verde muschio.

Come anticipato l’inizio preordini Powerbeats Pro è atteso lunedì 29 aprile, con consegne e disponibilità nei negozi a partire da maggio. Su Apple Store online è già visibile la pagina dedicata: si potranno comprare al prezzo di 249,95 euro.