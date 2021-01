AirPods Max, alcuni utenti lamentano problemi di batteria

Apple ha rilasciato a dicembre scorso AirPods Max, che abbiamo recensito a questo indirizzo; si tratta delle cuffie over-ear che si uniscono alla linea AirPods e AirPods Pro: dal lancio, un numero crescente di utenti sembra aver riportato problemi di consumo anomalo ed eccessivo della batteria.

A lamentarsi sono molti utenti e lettori di MacRumors, con reclami che vanno da un consumo eccessivo della batteria mentre le cuffie sono in uso, a una significativa riduzione della percentuale della carica residua quando le cuffie sono inattive. Ecco alcune testimonianze dirette:

Uso AirPods Max dal giorno del lancio, negli ultimi giorni ho riscontrato un forte consumo della batteria. Ad esempio, ieri sera ho tolto le cuffie dalla custodia con l’85% di batteria, le ho usate per circa 15 minuti, poi le ho rimesse nella custodia. Questa mattina ricevo una notifica tramite il mio iPhone che era rimasto solo il 5%. Non stavo nemmeno tentando di connettermi agli “AirPods”, stavo trasmettendo in trasmissione all’HomePod nella stanza. È strano che gli AirPod Max fossero anche attivi perché erano ancora nella custodia .. qualcun altro ha avuto problemi come questo? Molte delle lamentele hanno suggerito che gli ‌AirPods Max‌ non stanno entrando correttamente in una modalità a basso consumo e, senza il pulsante di accensione, non c’è modo di forzarli a risparmiare la batteria. Quando AirPods Max‌ è stato lanciato per la prima volta, c’era una notevole confusione su come funzionavano le modalità a basso consumo quando gli ‌AirPods Max‌ si trovavano dentro e fuori dallo Smart Case incluso con le cuffie.

Sembrerebbe, dunque, che il problema della carica sia da imputarsi alla mancata attivazione dello stato di sospensione o ibernazione delle cuffie, che continuano dunque ad essere attive anche quando risposte nella custodia.

In un documento di supporto, Apple ha chiarito che AirPods Max sono progettate per entrare in una “modalità a basso consumo” dopo cinque minuti di inutilizzo (se non inseriti in una custodia). Se non vengono toccati, AirPods Max rimangono in modalità a basso consumo per tre giorni, dopodiché le cuffie entrano in uno stato di alimentazione “ultra basso” che interrompe le funzioni Bluetooth e Dov’è.

Quando vengono inseriti nella Smart Case, gli AirPods Max sono progettati per passare immediatamente alla modalità a basso consumo, invece che attendere i cinque minuti e, dopo 18 ore, passano allo stato di alimentazione ultra basso di cui sopra.

Data la descrizione di Apple, il consumo della batteria dovrebbe essere ridotto al minimo quando gli ‌AirPods Max‌ non sono in uso, sia dentro, che fuori dalla custodia, ma potrebbe esserci un problema con la modalità a basso consumo, dati i problemi della batteria che alcuni utenti stanno riscontrando.

Molti testimonianze vedono alti livelli di consumo della batteria durante la notte, a volte in percentuali a due cifre, ma la maggior parte vede un consumo della batteria dal 10 al 12% al giorno, quando le cuffie non sono in uso. Ci sono state anche segnalazioni di alcuni utenti che hanno visto le proprie cuffie scaricarsi completamente nel corso della giornata:

La durata della batteria in standby è davvero scarsa. Li ho solo da circa due settimane ed è già successo che volessi usarli solo per scoprire che si sono scaricati completamente durante la notte. Non puoi effettivamente lasciarle al 30% e presumere di poterle usare la prossima volta che vuoi

Alcuni utenti ritengono che il problema del consumo della carica della batteria possa essere correlato al fatto che AirPods Max non si disconnette dai dispositivi quando viene inserito nella custodia o quando si entra in modalità a basso consumo.

Sembra essere un problema se non si disconnettono correttamente da tutti i dispositivi Ho preso i miei ieri, li ho usati con il mio telefono, mi sono infastidito dal fatto che il mio Mac continuava a dire che gli AirPods erano nelle vicinanze e ho disabilitato l’accensione automatica sul mio Mac, quando li ho messi via per la notte i miei Max erano ancora visibili nel widget della batteria sul mio Mac, pensando che fosse un problema tecnico sono andato a lavorare, sono tornato e il mio Max è sceso al 27% da ieri sera

Come ‌AirPods‌ e ‌AirPods Pro‌, Apple è in grado di inviare aggiornamenti del firmware over-the-air per ‌AirPods Max‌, ma ad oggi non ci sono state nuove versioni del firmware per risolvere questi presunti problemi.

Per leggere la nostra recensione di AirPods Max il link da seguire è questo. Tutto quello che c’è da sapere sulle nuove cuffie Apple AirPods Max è in questo articolo di macitynet. Invece per chi è interessato ad AirPods si parte da questa pagina.