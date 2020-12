AirPods Max in consegna ai primi utenti, scorte a zero ovunque

Nel giorno del debutto delle prime cuffie a marchio Apple, le AirPods Max sono in queste ore in consegna ai primi utenti che le hanno preordinate nelle oltre 25 nazioni in cui sono stati resi disponibili i preordini, Italia inclusa, a partire dal 9 dicembre. In realtà la finestra per ottenerle subito si è chiusa nel giro di poche ore dall’inizio dei preordini, con tempistiche di spedizione subito balzate a diverse settimane e mesi.

Così i pochi fortunati utenti che le hanno preordinate subito stanno ricevendo AirPods Max in consegna, come sempre a partire da Nuova Zelanda e Australia e poi a seguire le altre nazioni di lancio in base al fuso orario. Nelle prime ore di oggi in Australia sono state indicate scorte limitate disponibili per l’acquisto e il ritiro negli Apple Store.

In Italia questo però non sembra possibile. Una verifica effettuata da macitynet nella mattinata indica che le cuffie non sono disponibili per il ritiro nei negozi Apple Store. In questo articolo riportiamo una fotografia delle cuffie pubblicata dall’utente Chris J. Caine su Twitter. Per chi desidera acquistare ora le cuffie di fascia alta di Apple il sistema di prenotazione Apple indica una attesa di 12-14 settimane, con spedizioni attesa solo nel mese di marzo 2021, questo per tutte le cinque colorazioni disponibili: grigio siderale, argento, verde, celeste e rosa.

Ricordiamo che negli Stati Uniti sono apparsi negli giorni scorsi i primi articoli e video degli youtuber con le prime impressioni su AirPods Max. In generale tutti sottolineano l’ottima qualità costruttiva e i materiali, oltre che una riproduzione audio di alta qualità, in grado di competere con le cuffie dei principali marchi audio. Lo stesso vale per la cancellazione attiva del rumore che secondo alcuni è in grado di superare le prestazioni di Bose e Sony. Giudizi e valutazioni più complete saranno disponibili con la pubblicazione delle prime recensioni.

Le cuffie AirPods Max possono essere ordinate da questa pagina di Apple Store online al prezzo di 629 euro: nel momento in cui scriviamo non risultano disponibili nemmeno su Amazon.