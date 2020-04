LG 29WK600 wide 29″ HDR, display perfetto per foto, multiasking e gioco: solo 239,99 €

Il lockdown vi ha spinto verso un “assetto desktop” del vostro lavoro in casa, volete semplicemente avere alta qualità nella gestione del fotoritocco casalingo oppure più spazio per i vostri lavori o magari per giocare o vedere programmi TV o film? Ecco qui la soluzione ideale: un monitor LG 29WK600 da 29″ 21:9 a solo 239,99 euro.

Questo display è un prodotto davvero interessante che anche se appartiene alla fascia entry level non rinuncia a nulla: funzione HDR, risoluzione Full HD (2560X1080), pannello IPS con visione visione ottimale da qualsiasi angolazione (8bit – sRGB 99%), tecnologia AMD FreeSync per dare fluidità al movimento riducendo tearing e scatti. Tra gli altri dettagli tecnici

luminosità 300 cd/m2

Tempo di risposta5ms

Angolo di visione: 178/178

L’LG 29WK600 è un monitor che nasce in primo luogo per il gaming, ma ci sono numerose testimonianze di utenti, inclusi diversi che utilizzano Mac, che hanno utilizzato questo display per una scrivania di un laptop o un desktop. Tra i principali vantaggi che porta la possibilità di avere più finestre o documenti aperti uno accanto all’altro per un pretto multitasking, oppure l’utilizzo di applicazioni una accanto all’altra in maniera tale da trasferire facilmente dati e contenuti. Non ultimo anche la possibilità di avere, magari, una finestra con un film mentre si lavora.

Il display LG 29WK600 costa sul mercato anche 350 euro. Su Amazon lo comprate a 239,99 euro e vi viene recapitato a casa entro giovedì prossimo.

Click qui per comprare