AirPods Pro 2 con supporto per audio lossless e custodia con funzione di tracciamento?

La seconda generazione di AirPods Pro integrerà il supporto per l’audio lossless e la relativa custodia di ricarica sarà in grado di emettere un suono, quest’ultima funzionalità utile per rintracciare la custodia quando si lascia in giro.

A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo in una nota inviata agli investitori e citata dal sito Macrumors.

Kuo riferisce che gli ‌AirPods Pro di seconda generazione vanteranno nuovi punti di forza che a suo modo di vedere dovrebbero determinare un incremento della domanda, incluso il supporto per il formato audio Apple Lossless (ALAC) e la custodia in grado di attivare un allarme sonoro permettendo all’utente di individuare la loro posizione.

Da quello che sembra di capire, la custodia delle AirPods Pro 2 dovrebbe integrare il supporto per l’app “Dov’è”, alla stregua della funzione che permette di rintracciare gli AirPods, guardare se sono vicini o a che distanza si trovano, ricevere un avviso quando escono dal raggio di azione del Bluetooth, o falli suonare per ritrovarli.

L’indiscrezione è in linea con rumor già circolati in precedenza e foto nelle quali si vedono i presunti AirPods Pro di nuova generazione e una custodia che mostra i fori per lo speaker per il rilevamento della posizione.

L’attuale linea di AirPods – inclusa la terza generazione di AirPods, AirPods Pro e AirPods Max – non offre il supporto per l’audio lossless, probabilmente per limitazioni che impediscono la riproduzione del codec ALAC via Bluetooth. Apple offre l’audio lossless con Apple Music, e ha sviluppato una sua implementazione di AAC (Advanced Audio Codec). Oltre all’AAC, l’intero catalogo di Apple Music è ora codificato tramite ALAC (Apple Lossless Audio Codec) con risoluzioni che vanno da 16 bit/44,1 kHz (qualità CD) fino a 24 bit/192 kHz.

Kuo ribadisce che la futura generazione di auricolari vanterà un nuovo design e prevede il lancio per il quarto trimestre del 2022, più tardi rispetto al terzo trimestre 2022 previsto da altri rumors. Kuo continua a riferire ancora di potenziali funzionalità legate alla salute, ma non è detto che queste arriveranno con la seconda generazione di AirPods Pro.