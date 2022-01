I migliori libri per tornare a viaggiare

Non so voi ma noi qui in redazione abbiamo una voglia matta di andare alla stazione, all’aeroporto, persino al casello dell’autostrada, alla rotatoria in fondo al paese, e ripartire di nuovo. Vacanza, lavoro, avventura, wanderlust: il gusto del viaggio. Anche chi non ha molto viaggiato in questi due anni sente di nuovo il bisogno di viaggiare.

Non vogliamo proporvi dei libri su come viaggiare sicuri al tempo del coronavirus, anche perché francamente non ne abbiamo trovati che valga la pena di leggere. E neanche una lista della spesa di destinazioni: per quello ci sono i cataloghi delle vostre guide preferite. No, quello che invece vi proponiamo sono i libri che abbiamo letto e ci hanno fatto sognare di cambiare vita, viaggiare, partire per andare ovunque. Un fine settimana o tutta la vita. Eccoli qua.

Ultralight – La guida di Zenhabits per viaggiare e vivere leggeri

Ecco qua, il primo libro è una micro-guida su Kindle che serve per sapere come si fa a viaggiare in modo zen: il suo autore è Leo Babauta che è anche il creatore di un sito nel quale è possibile trovare consigli per una vita molto più leggera e meno legata alle cose materiali. E quale momento migliore se non quello del viaggio per abbracciare il minimalismo zen e decidersi ad andare ovunque senza niente o quasi? Uno spazzolino da denti avvolto dentro un paio di mutande e calzini puliti e con una carta di credito e il passaporto: sta tutto nella tasca dietro dei Jeans (o in quella davanti se avete una taglia XL). Pensateci.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Viaggiare low cost con 10 euro al giorno (senza perdersi nulla): La nostra esperienza di un anno in Asia e tutti i consigli per spendere poco in viaggio

Avevamo detto che non ci sarebbero state guide di viaggio convenzionali, ma in qualche modo abbiamo mentito. Questa guida, sulla spinta del viaggio minimalista di cui sopra, è il complemento perfetto e tocca la regione del mondo dalla quale è nato il minimalismo: l’Asia. Angela Parimbelli e Paolo Trapani hanno viaggiato in Asia per un anno spendendo pochissimo e vivendo esperienze meravigliose. Era subito prima della pandemia (2019) ma presto si potrà di nuovo. La guida si legge come un romanzo.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Guida per salvarsi la vita viaggiando. 500 esperienze e luoghi per stare bene

Come detto questi libri sono scelti perché rappresentano esperienze importanti per la redazione e molti di loro risalgono a ben prima della pandemia. In questo caso il libro di Remo Carulli e Luigi Farrauto è della fine del 2016 ma è lo stesso essenziale. Il presupposto è che c’è un posto indicato per ciascuno di noi. Magari in cima a una montagna, magari sulla spiaggia di una località esotica. Chi può dirlo. Di sicuro la personalità, le emozioni e gli stati d’animo di ciascuno di noi permettono di capire quali siano le destinazioni necessarie al nostro benessere, quelle imprescindibili. Vale anche per il post-pandemia, secondo noi.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Luoghi e libri. Spunti letterari per viaggiare in Italia e in Europa

Visto che questa è una rubrica dedicata a liste di libri, come non potevamo non innamorarci di questo libro di Mariangela Traficante, che ha sostanzialmente scritto un libro di viaggi basato su una lista enorme di libri? Il presupposto è molto chiaro: ogni città ha molte storie nascoste da raccontare. E tanta letteratura, tanti romanzi e racconti hanno creato e custodito queste storie. Esistono città dove la letteratura si respira e paesini con storie nascoste da raccontare, e questo libro le mette in fila per raccontarvele tutte o quasi, e indicarvi i libri dove si trovano.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Storia del mondo in 500 camminate

Potevamo fare una serie di libri solo di camminate ( magari la faremo) perché camminare è quello che rende l’essere umano quello che è: possiamo correre, possiamo sederci, possiamo arrampicarci, ma soprattutto sappiamo camminare come pochissime altre creature viventi. In questo libro pre pandemia Sarah Baxter ha fatto un lavoro incredibile, che da solo vale la pena per l’attesa della fine della pandemia: ha messo assieme in 400 pagine ben 500 camminate in tutto il mondo, che permettono di ripercorrere tutto il pianeta con le escursioni, il “trekking” e le camminate migliori che potete immaginare ovunque. Una parola sola per descriverlo: meraviglioso.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Cammini e sentieri nascosti d’italia da percorrere almeno una volta nella vita

Sempre lo stesso anno, il 2017, per il libro piccolo ma potente scritto da Stefano Ardito: i cammini in Italia. Esistono infatti migliaia di sentieri che traversano il nostro paese: molti sulle Alpi, altri sugli Appennini, ma ce ne sono tantissimi anche nelle pianure, al Sud come al Centro e al Nord (e non dimentichiamoci le isole!). Alcuni sentieri sono bellissimi, altri semi abbandonati, altri improvvisati, altri storici, altri leggendari. E sono tutti o quasi tutti in questo libro che avrà senso anche tra mille anni come testamento a un’Italia millenaria. Altro che pandemia.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Toscana inconsueta. Appunti e itinerari per viaggiare oltre

Ognuno di noi ha un’idea su quale sia la regione più bella d’Italia. Inutile dire che è la Toscana, ma per chi abita in una delle altre 19 vale lo stesso, non abbiate timore. Però se come noi siete convinti che la terra di Dante Alighieri sia il posto dove andare quando si vuole trovare la vera, grande bellezza, bisogna affidarsi a Elena Tedeschi, livornese doc, che ha scritto questa bellissima guida a una Toscana molto diversa, sopra le righe, differente, fatta di usanze e tradizioni che si credevano perse, sicuramente sconosciute a molti, inclusi gli stessi toscani. Se in futuro pensate di sfidare il morbo (ricordate il Decameron, la peste? Tutta Toscana anche quella, anzi le colline attorno a Firenze) sappiate che questa è la guida che vi serve. E costa pure poco.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Italia in camper

Se volete vedere il nostro Paese, dovete viaggiare in camper. Punto. Non c’è altro modo per trovare una esperienza paragonabile alla vita in mobilità che permette di arrivare in posti altrimenti irraggiungibili e vivere protetti e con dei costi contenuti rispetto ad affitti e hotel. La guida copre tutte le regioni italiane, offrendo spazi dove parcheggiare il camper, spunti per le visite, idee, itinerari, informazioni utili. È una guida molto operativa, ma soprattutto è un manuale che fa vedere in controluce cosa serve per chi si appresta a viaggiare per la prima volta in camper. Utile e formativo.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Marta nel mondo. Guida emotiva per viaggiare con i bambini

Come sanno tutti quelli che sono diventati genitori e hanno voluto continuare a viaggiare (e dovete farlo! Non rinunciate!), viaggiare con i figli è una cosa molto diversa da viaggiare da soli o con gli amici o con una famiglia composta da adulti. I figli sono una benedizione, sono resilienti, sono divertenti, ma richiedono anche molte attenzione. E questa guida, scritta da Caterina Abeti per e con sua figlia Marta, che a sette anni è salita in aereo per la prima volta e a meno di due anni ha fatto il bagno nel Gange, è una guida particolare. Una guida emotiva. Che serve per sviluppare l’empatia, la capacità di immedesimarsi, capire e conoscere cosa vuol dire viaggiare con i bambini e cosa vuol dire per i bambini viaggiare con i propri genitori: stupore, mancanza di pregiudizi, forza e una straordinaria curiosità. Alla fine, se siamo intelligenti siamo noi che viaggiamo con i nostri figli e non viceversa.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Cose da Fare (e Vedere) Dopo la Pensione: L’Unico Manuale che Ti Farà Capire Quanto Sia Bella la Pensione, Tanto che Ti Pentirai di Aver Perso Tempo a Lavorare!

Se siete arrivati al meriggio o alla prima serata della vostra vita, se siete tra i pochi fortunati che hanno una pensione e possono permettersi di vivere una fase diversa della propria vita, ecco a voi il libro che vi dice tutto quel che vi serve sapere per vivere pienamente la vostra vita. No, non stiamo parlando di visite guidate ai cantieri della vostra città o a corsi di babysitting per i vostri nipoti mentre i genitori/figli scappano in vacanza da soli. No. Mao Tze Tze ha creato questo libro divertente che spiega come interrompere le routine da pensionato e vivere una seconda giovinezza, con posti da visitare, città da girare, persone da incontrare. Bonus se siete single: è viaggiando e aprendosi che s’incontra. L’età non conta e le app non servono. Andate a pescare, il mare è pieno di pesci!

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Wanderlust: Nati per Viaggiare

Non potevamo non mettere anche questo libro di Filippo Buscaroli. Il giovane autore cerca di donarci l’entusiasmo e la passione che la sua età gli hanno regalato in abbondanza. Scappato in Australia, abituato a spostarsi nel mondo, a vivere di avventure, sempre fuori casa, sempre alla ricerca del prossimo, grande passaggio, Filippo è diventato un viaggiatore che prova piacere nell’atto di spostarsi, nella sensazione di non trovare il suo posto nel mondo in un unico posto ma ovunque, spostandosi. L’esperienza del viaggio e il racconto delle disavventure, dei sacrifici, delle gioie e delle scoperte dei primi due anni e mezzo di wanderlusting a giro per il mondo sono la chiave della sua consapevolezza acquisita che il viaggio è la meta.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Roma, Napoli e Firenze

Non potevamo non chiudere questa lista di libri migliori della settimana con la consueta sorpresa, il fuori quota che in questo caso lo è in tutti i sensi: Stendhal. Viaggiatore per circa un terzo della sua vita, Stendhal elegge l’Italia a sua meta privilegiata. Viaggiare è per lui “una grande fonte di felicità”, il suo viaggio nel mondo coincide con quello interiore, l’itinerario del desiderio si scava e si amplia in quello reale. Il libro da leggere non è uno dei romanzi famosissimi dell’autore (“Il rosso e il nero” oppure “La certosa di Parma”) bensì un vecchio testo intitolato “Roma, Napoli e Firenze” che è un po’ complicato trovare, lo ammettiamo. Se partite dal nostro link lo trovate, ma ci sono anche altre edizioni e possibilità che vale la pena sperimentare, perché questo viaggio è un viaggio straordinario: il Grand Tour originale e all’ennesima potenza. Dopo Stendhal, viaggiare non è stata più la stessa cosa.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Le altre puntate di questa serie: