Sono queste le AirPods di terza generazione con custodia?

Sul web è apparsa una immagine che dovrebbe essere le prima a mostrare l’aspetto della nuova generazione degli AirPods. L’immagine, condivisa dal sito 52audio, mostra sia gli auricolari l’AirPods‌, sia la relativa custodia di ricarica, affermando che si tratta della terza generazione degli auricolari di Apple.

Il sito in questione in passato ha diffuso immagini per mostrare le singole parti degli Airpods di terza generazione. A novembre è stata diffusa una immagine a raggi X che doveva fare riferimento ai nuovi auricolari; in realtà si è scoperto che si trattava di un fake e che era semplicemente una immagine compressa dell’attuale generazione di AirPods Pro.

L’ultima presunta foto mostra dettagli in linea con quanto emerso finora sui nuovi auricolari. Bloomberg ha in precedenza riferito che i nuovi Airpods saranno simili dal punto di vista del design agli attuali ‌AirPods Pro‌ con un “peduncolo” più piccolo e copri auricolari in silicone ma senza funzionalità top di gamma quali la cancellazione attiva del rumore.

Secondo 52audio, i nuovi AirPods‌ integreranno un sistema che consente di equalizzare la pressione con delle piccole prese d’aria, sulla falsariga di quanto già visto su Aipods Pro, migliorando la comodità quando si indossano gli auricolari. Dall’immagine (sempre ammesso che sia vera) sembra di capire che la custodia di ricarica sarà meno squadrata rispetto a quella di AirPods Pro, più in linea con quella degli Airpods tradizionali ma con l’aggiunta di un LED sul frontale per indicare la ricarica.

La terza generazione di AirPods‌ potrebbe prendere in prestito i controlli touch di AirPods Pro. Dai rendering 3D di 52audio, gli auricolari sembrano disporre di superfici di controllo touch anziché i controlli per singolo e doppio tap degli attuali AirPods‌ di prima e seconda generazione.

Indiscrezioni riferiscono che i nuovi AirPods‌ offriranno sempre fino a 5 ore di ascolto con una sola carica, una voce non in linea con quanto riportato in precedenza da Bloomberg, secondo la quale Apple stava lavorando per migliorare l’autonomia e le ore di ascolto e conversazione. Altra indiscrezione da prendere con le molle è il supporto per l’audio spaziale come le AirPods Pro‌.

A fine ottobre Bloomberg ha riferito indiscrezioni secondo le quali AirPods 3 e AirPods Pro 2 (o di seconda generazione) sono in arrivo nel 2021. Per i nuovi AirPods Pro 2 o di seconda generazione, Apple avrebbe studiato studiando un design completamente diverso, con l’obiettivo di ridurre o eliminare completamento lo stelo. I nuovi auricolari senza fili top di gamma di Apple potrebbero arrivare con un design più arrotondato, privo di stelo, quindi più simile ad altri modelli in commercio proposti da altri marchi.

Macitynet ha dedicato numerosi articoli agli auricolari wireless Apple: qui tutto quello che c’è da sapere su AirPods 2 e in questo articolo trovate la nostra recensione, qui la recensione di AirPods Pro. A questo indirizzo abbiamo realizzatouno speciale per aiutarvi a scegliere tra Powerbeats Pro e AirPods Pro. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di AirPods sono disponibili da questa pagina. Invece per tutti gli articoli che parlano di periferiche, accessori e in generale sull’audio digitale si parte da questa pagina.