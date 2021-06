Apple potrebbe usare AirPods per ottenere dati sulla salute

Nel corso di una intervista sulle attività e i progressi di Cupertino ambito in salute, Kevin Lynch – Vice President of Technology di Apple – ha lasciato intendere che Apple potrebbe in futuro usare sensori integrati negli AirPods per fornire agli utenti ulteriori dati legati alla salute.

L’iPhone e l’Apple Watch usano vari sensori per monitorare vari aspetti della salute; Apple potrebbe sfruttare altri sensori ancora, integrati ad esempio negli auricolari AirPods. In una intervista con TechCrunch, Lynch ha lasciato intendere questa possibilità, riferendo che una delle possibili fonti per future funzionalità legate alla salute è la fusione di dati multi-sensoriali.

Tra le novità dell’app Salute su iOS 15 c’è una nuova tab che permette di condividere i dati sulla propria salute con parenti, persone che si occupano dell’assistenza o medici, e una funzionalità denominata “Stabilità della camminata”, un nuovo parametro che permette di gestire in modo proattivo il rischio di cadute; quest’ultima funzionalità, ha spiegato Lynch, è il risultato della lettura combinata di parametri di sensori di iPhone e Apple Watch, elementi di cui l’azienda può tenere conto contemporaneamente.

“È un altro pezzo nel quale la stretta integrazione di software e hardware di Apple offre un vantaggio e questo si moltiplica con l’ecosistema di dispositivi e rispettivi sensori integrati che continuano a crescere”.

Al termine dell’intervista, Lynch ha riferito che Apple ha preso in considerazione l’uso di dati rilevati dagli AirPods‌, auricolari dai quali è possibil ricavati dati che potrebbero costituire un complemento a quelli già monitorati da iPhone e Apple Watch per la salute.

Le considerazioni di Lynch sono in linea con indiscrezioni riportate dall’analista Ming-Chi Kuo che in passato ha fatto riferimento a possibili nuove funzionalità di tracking legate alla salute sfruttando gli AirPods. Anche il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg ha recentemente fatto riferimento ad una futura generazione di AirPods Pro che avrà sensori aggiornati e particolari attenzioni sul versante salute.