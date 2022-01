Kuo, iPhone 14 con punch hole e MacBook Air con chip M2 Chip nel 2022

Nell’ultimo numero della sua newsletter “PowerOn”, Mark Gurman di Bloomberg ribadisce alcune aspettative sui prodotti Apple che dovremmo vedere nel 2022, incluse indiscrezione già sentite sugli iPhone 14, l’arrivo di un MacBook Air con chip M2, un iPad Pro con ricarica wirelessinversa e altro ancora.

Gurman ritiene che per lo meno alcuni modelli di iPhone 14 che verranno lanciati prima della fine dell’anno offriranno il display con il punch hole, il foro direttamente sul display, il trucco adottato da alcuni produttori di smartphone per lasciare spazio alla fotocamera frontale, massimizzando l’ampiezza dello schermo. L’indiscrezione non è nuova ed era già stata riferita da analisti quali il noto Ming-Chi Kuo.

Secondo Gurman, Apple pianifica anche il lancio di un MacBook Air con chip M2 solo “marginalmente più rapido” rispetto all’M1. A suo dire l’M2 dovrebbe vantare una CPU 8-core come l’M1 e una GPU 9-core o 10-core, un miglioramento rispetto alla GPU 7-core o 8-core dell’M1 degli attuali MacBook Air.

Gurman prevede anche un MacPro di dimensioni più piccole rispetto all’attuale ma potente, con CPU con 40-core e GPU 128-core, oltre a un nuovo Mac mini e un nuovo iMac con display più grande. Il 2022, in altre parole, dovrebbe essere l’anno con il quale Apple completerà la transizione da Intel ai processori Apple Silicon, iniziata nel 2020 e per il quale a suo tempo aveva indicato due anni di tempo per il completamento.

Uno delle più grandi novità di Apple per il 2022 potrebbe essere il visore AR/VR di cui si parla da anni, prodotto che secondo Gurman potrebbe essere presentato in concomitanza della conferenza sviluppatori di quest’anno (WWDC 2022). Altri prodotti che dovremmo vedere quest’anno sono: l’iPhone SE con 5G, l’iPad Pro con supporto per ricarica wireless inversa e una versione rugged di Apple Watch.