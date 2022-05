AirPods Pro 2, per Kuo sono in arrivo ancora con Lightning

La seconda generazione degli auricolari top di Apple arriverà entro quest’anno: secondo l’analista Ming Chi Kuo la produzione di AirPods Pro 2 inizierà nella seconda metà del 2022, purtroppo avranno ancora il connettore Lightning e saranno costruiti per la maggior parte o interamente in Vietnam.

Anche se non viene precisata una data di introduzione, è lecito attendersi che saranno presentati insieme agli iPhone 14 a settembre, salvo problemi. Gran parte delle informazioni condivise da Ming Chi Kuo su AirPods Pro 2 con Lightning riguardano fornitori e produzione in Vietnam.

Secondo l’analista si tratta di un caso di successo dello spostamento della produzione di serie di uno dei prodotti principali di Apple fuori dalla Cina. Lo spostamento della produzione è stato possibile grazie alla catena di fornitura meno complessa e un ambiente favorevole in Vietnam per quando riguarda infrastrutture e forza lavoro, rispetto alla maggior parte dei paesi oltre la Cina.

Ma come altri analisti hanno già rilevato, nel breve periodo è molto difficile replicare il successo della migrazione della produzione di AirPods Pro 2 ad altri prodotti Apple. Kuo infatti precisa che il processo New Product Introduction, indicato con la sigla NPI, di AirPods Pro 2 è ancora in Cina, a dimostrazione di quanto non sia semplice stabilire un sito di produzione completo non cinese.

Con la sigla NPI viene indicato l’intero processo che parte dall’idea, passando per prototipi funzionali fino al prodotto finale rifinito e riproducibile. Infine nei suoi post Kuo rileva che per I fornitori cinesi di Apple come Luxshare e Goertek, entrambi assemblatori di AirPods, risulta più semplice creare impianti e fabbriche in Vietnam rispetto all’india, riducendo così anche i rischi geopolitici.

Ricordiamo che AirPod Pro 2 sono attesi con nuova forma e design, nuove funzioni per monitorare salute e benessere e riproduzione audio Lossless, quindi senza perdita di qualità.

In questo articolo come scegliere tra AirPods, AirPods 3 e AirPods Pro.