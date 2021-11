AirPods Pro 2 sono attesi nel terzo trimestre 2022

Ora che Apple ha aggiornato il modello di ingresso con AirPods di terza generazione, qui la recensione di macityet, tutti gli occhi sono puntati sul modello di punta: l’arrivo della nuova versione AirPods Pro 2 o, come li probabilmente li denominerà Apple AirPods Pro di seconda generazione, è anticipato da mesi, sia da Ming Chi Kuo che da Mark Gurman: ora per la prima volta un leaker indica come possibile finestra di lancio il terzo trimestre del 2022.

La segnalazione arriva dal leaker che si firma FronTron, lo stesso che in precedenza aveva indicato l’arrivo al più presto nel secondo trimestre del prossimo anno. Le tempistiche provengono dalla catena di fornitura Apple, sembra le stesse fonti che avrebbero previsto l’arrivo di AirPods 3 nel 2021 inoltrato.

In ogni caso sia il leaker che le fonti indicate non offrono un curriculum di precedenti previsioni andate a buon fine, per questa ragione l’attendibilità non è al momento verificabile: occorre attendere ulteriori conferme da altre fonti. Per quanto concerne le novità attese potrebbe cambiare il design con l’abbandono totale o il ridimensionamento delle asticelle che fuoriescono dagli auricolari, per passare a uno chassis più compatto.

Secondo Mark Gurman Apple implementerà sensori di movimento aggiornati con funzioni dedicate a salute e benessere. Considerando le novità introdotte in AirPods di terza generazione, gli AirPods Pro 2 previsti in arrivo nel terzo trimestre 2022, probabilmente in abbinamento agli iPhone 14, con ogni probabilità abbandoneranno i sensori ottici per adottare i sensori di rilevamento contatto con la pelle, mentre la custodia di ricarica MagSafe potrebbe diventare resistente all’acqua con certificazione IPX-4.

Sulle pagine di macitynet trovate la recensione di AirPods di terza generazione seguendo questo collegamento. Per chi è indeciso su quale modello acquistare rimandiamo a questa pagina per un confronto tra AirPods, AirPods 3 e AirPods Pro.