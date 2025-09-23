AirPods Pro senza traduzione in Europa, Apple dà la colpa a Bruxelles

Da tempo non scorre buon sangue tra Apple e l’UE e l’ultima diatriba riguarda la traduzione live con AirPods Pro 3, funzionalità che risulta bloccata per gli utenti che si trovano fisicamente nell’Unione Europea e che hanno un account Apple registrato in un Paese UE.

Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple, in una intervista della BBC nell’ambito del recente lancio di nuovi prodotti e servizi dell’azienda, afferma che “i burocrati di Bruxelles” stanno ingiustamente prendendo di mira l’ecosistema chiuso di Apple negando agli utenti quelle “magie ed esperienze innovative” che rendono l’azienda unica.

Il cosiddetto “walled garden”, il giardino recintato che grazie alle sue fortificazioni digitali (scelte tecniche e regolamenti ferrei cui gli sviluppatori di app non possono sottrarsi) per tenere alla larga dall’ecosistema iOS malware e virus e limitare presunti rischi alla sicurezza e alla privacy degli utenti, è visto dall’UE come un ostacolo alla concorrenza, scelta non gradita da Bruxelles che ritiene ingiustificato il controllo totale con il quale Cupertino ’può decidere unilateralmente le regole di selezione all’ingresso.

Alle minacce Apple risponde castrando i prodotti e a perderci sono gli utenti

L’Unione europea continua a sanzione l’azienda con multe e minacce, e Apple risponde non offrendo alcune funzioni agli utenti UE. Uno di questi esempi è la già accennata traduzione live per AirPods Pro 3 (e anche AirPods 4 con cancellazione del rumore e AirPods Pro 2), funzione che Apple indica espressamente come non disponibile per gli utenti che rispettano entrambe le condizioni di residenza e utilizzo in ambito UE. Come abbiamo già spiegato qui, la questione riguarda l’applicazione del Digital Markets Act (DMA), il regolamento europeo sui mercati digitali, norme che prevedono precisi requisiti di interoperabilità per iOS e relativi servizi, un insieme di regole dalle quali Apple, per ora, preferisce tenersi alla larga, assicurandosi la piena conformità normativa.

A detta di Joswiak, le norme imposte dall’Unione europea hanno un solo scopo: “Vogliono privarci della magia – quella dell’esperienza perfettamente integrata che Apple offre – e renderci simili agli altri. Il dirigente di Apple parla ancora ai “esperienza degradata per cittadini – nostri utenti”, norme che “minano l’innovazione, violano la nostra proprietà intellettuale e danneggiano la privacy e la sicurezza”.

Diverso il parare di Sébastien Pant, di BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs, Ufficio europeo delle Unioni dei consumatori), secondo il quale “È importante affrontare il problema del giardino recintato che ci troviamo davanti da anni e cercare di offrire ai consumatori più scelte sul mercato digitale”, evidenziando la necessità di far comunicare meglio tra loro dispositivi di varie marche e la conseguente maggiore scelta che questo consente ai consumatori.