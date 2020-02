AirPods Pro Lite, la produzione non inizierà nel secondo trimestre

Nessuno sa bene cosa siano e quali saranno le funzioni offerte, tanto meno prezzo e posizionamento di mercato, ma secondo un nuovo report i misteriosi Airpods Pro Lite (da non confondersi con i vendutissimi AirPods Pro qui recensiti), non entreranno in produzione nel secondo trimestre di quest’anno. Il possibile arrivo di un nuovo modello di auricolari Apple indicati con il nome AirPods Pro Lite, assolutamente di fantasia secondo chi scrive, è stato indicato solo pochi giorni fa e ne abbiamo parlato in questo articolo.

Come già rilevato allora, il nome suona come un ossimoro incomprensibile, soprattutto secondo la nomenclatura molto ben definita e precisa che tradizionalmente Apple adotta per i suoi prodotti ed estende in tutte le categorie di computer e dispositivi in cui opera. I prodotti con la sigla Pro sono quelli di fascia top, anche per il prezzo, con le specifiche e funzioni più sofisticate. Per questa ragione non sembra avere molto senso un nuovo modello di auricolari di fascia top accompagnato dalla dicitura Lite.

Questo anche tenendo presente il divario di prezzo contenuto si solamente 50 euro tra i modelli esistenti: AirPods (179 euro), AirPods con custodia di ricarica wireless (229 euro) e al top Airpods Pro (279 euro). E così più probabile che con AirPods Pro Lite venga indicato un nuovo modello ancora più economico di quelli esistenti, oppure qualche prototipo su cui Apple sta studiando per la versione Pro di prossima generazione, ma in quest’ultimo caso il lancio non sembra possa essere molto vicino tenendo conto che gli AirPods Pro sono arrivati verso la fine del 2019.

