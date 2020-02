Mentre Apple pensa di produrre a Taiwan sbucano le AirPods Pro Lite

Il Coronavirus sta ancora bloccando e rallentando la ripresa della produzione e le attività commerciali in Cina: secondo un report Apple sta valutando di incrementare la produzione dei suoi dispositivi a Taiwan, incluse le nuove versioni di iPad, iMac, Apple Watch e, per la prima volta, vengono indicati anche degli AirPods Pro Lite (qui la recensione di macitynet di AirPods Pro).

Il nome è un ossimoro: la sigla Pro in Apple indica sempre il prodotto della categoria top, con le specifiche e le funzioni migliori. Affiancare all’indicazione Pro anche quella Lite non sembra avere alcun senso, almeno stando al listino attuale e alla nomenclatura finora impiegata da Cupertino.

Non ha senso per quanto riguarda il prezzo, perché Apple ha già diversificato con enorme successo i suoi auricolari true wireless che propone in ben tre versioni: AirPods (179 euro), AirPods con custodia di ricarica wireless (229 euro) e al top Airpods Pro (279 euro). La differenza di prezzo tra uno e l’altro è solamente di 50 euro, non si capisce quindi dove andrebbero a posizionarsi i misteriosi Airpods Pro Lite.

Per tutte queste ragioni è molto più probabile che, se Cupertino sta lavorando a un nuovo modello di auricolari, si tratti di un modello diverso, magari una versione più economica del modello base. In ogni caso occorre tenere presente che il report arriva da DigiTimes, testata di Taiwan che da sempre vanta ottimi agganci tra i costruttori locali, ma spesso meno brillante nell’anticipare le novità di prodotto di Cupertino.

Per il momento le previsioni più gettonate sulle novità audio in arrivo da Apple puntano quasi tutte su un nuovo paio di cuffie senza fili di fascia top con cancellazione del rumore, un dispositivo audio che invece di essere commercializzato con il marchio Beats, molti attendo come le prime vere cuffie wireless Apple.

