Streaks per Mac è l’app che porta buoni consigli per vivere meglio

L’app Streaks è disponibile da tempo per iOS/iPadOS, ha vinto anche un Apple DesignAward nel 2016: ora è disponibile anche Streaks per Mac. L’app in questione offre suggerimenti e consigli su buone abitudini quotidiane che aiutano a stare meglio, incoraggiando a rispettare gli obiettivi. È possibile aggiungere fino a 12 obiettivi diversi con dei preset e altri elementi personalizzabili.

L’app per Mac è stata portata su macOS grazie a Catalyst, tecnologia presente in macOS 10.15 Catalina che permette agli sviluppatori di convertire le app per iPad su Mac senza dover riscrivere il codice da zero. Lo sviluppatore non si è limitato al porting ma ha apportato modifiche specifiche con supporto per scorciatoie di tastiera e funzionalità per la selezione di file esterni.

Si nota ad ogni modo che si tratta del porting di un’app per dispositivi mobili (i display di grandi dimensioni non sono sfruttati) e forse un’app del genere ha più senso su iOS dove è possibile ottenere dettagli da Salute, l’app di Apple che conta automaticamente i passi e registra le distanze nella camminata e nella corsa.

Ad ogni modo Streaks per Mac l’app (si scarica da qui) potrebbe avere suoi estimatori, permettendo di vivere le proprie giornate al meglio, con più fiducia ed equilibrio. Tra i consigli semplici non mancano quello di spazzolare i denti e usare il filo interdentale ogni giorno, portare a spasso il cane, curare l’igiene personale, mangiare sano e altro ancora. L’app, al posto di limitarsi all’elenco di cose da fare, elogerà gli utenti che svolgeranno determinati compiti giorno dopo giorno, con l’obiettivo di creare sane abitudini che possano cambiare la vita in meglio.

L’interfaccia dell’app è simile alla versione per iPhone: i contorni di alcuni cerchi si riempiono automaticamente quando l’utente si avvicina all’obiettivo. Ogni cerchio mostra una scheda dettagliata dedicata a specifiche attività permettendo di rendersi conto della volontà a svolgerla e come dovreste comportarvi. È possibile visualizzare l’attività in relazione ai giorni precedenti con la percentuale di quanto effettivamente è stato eseguito.

Streaks per Mac è compatibile con macOS 10.15 o seguenti, “pesa” 12,8MB ed è venduta da questa pagina a 5,49 euro sul Mac App Store.

