AirPods Pro, l’ultima beta del firmware con il “Conversation Boost”

A luglio Apple ha cominciato a distribuire agli sviluppatori una versione beta del firmware di AirPods Pro per testare alcune nuove funzionalità.

Apple ha recentemente distribuito una seconda beta del firmware (4A362b). Lo riferisce il sito Macrumors spiegando che la seconda beta del firmware in questione integra il supporto per “Conversation Boost“, funzionalità che non era presente nella precedente beta.

“Conversation Boost” è una funzionalità che tiene conto dei microfoni beamforming di AirPods Pro rendendo più semplice agli utenti ascoltare le persone che parlano con loro, aumentando il livello di volume delle conversazioni, funzione comoda per chi ha problemi uditivi da lievi a moderati.

Nella precedente beta del firmware è stato integrato il supporto all’Audio Spaziale con FaceTime e alla riduzione di rumore ambientale. La Custom Transparency mode (Modalità Trasparenza personalizzata) – che rende più udibili le voci basse e regola i suoni dell’ambiente in base alle esigenze dell’utente, insieme al Conversation Boost, era già prevista nella precedente beta ma poi era stata rimandata.

Il firmware beta è disponibile per il download sotto l’intestazione “Altri download” sul sito Web di Apple Developer. Per installare il firmware beta, gli utenti dovranno avere un iPhone con il software beta iOS 15, un Mac con il software beta Xcode 13 e disporre di AirPods Pro‌ completamente cariche.

L’installazione del firmware beta è più laboriosa della maggior parte delle altre beta per sviluppatori Apple. Richiede un profilo di configurazione ‌AirPods Pro‌ da installare su un ‌iPhone‌, ‌con AirPods Pro‌ da collegare a ‌iPhone‌, e iPhone‌ da collegare a un Mac con Xcode 13 beta, impostazione attiva per le Prerelease Beta firmware, ‌aggiornamenti AirPods Pro‌ automatico del software beta da attivare, e un lungo processo a schermo da seguire. Apple osserva che gli utenti dovrebbero essere pazienti in quanto potrebbero essere essere necessarie fino a 24 ore per ricevere e installare questi aggiornamenti.

Gli utenti devono anche essere consapevoli che una volta installato il software beta, non è possibile ripristinare una versione non beta del firmware AirPods Pro‌. L’unica opzione è disattivare ulteriori aggiornamenti e attendere l’arrivo della versione non beta.

In precedenza, non c’era modo di aggiornare manualmente i dispositivi AirPods con il nuovo firmware, con gli aggiornamenti installati automaticamente in background quando collegati all’alimentazione e sempre che nelle vicinanze ci fosse un ‌iPhone‌ o un iPad associato con una connessione Internet.

