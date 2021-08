Una manager accusa Apple di sessismo sul lavoro

Apple è stata recentemente criticata da alcuni dipendenti perché vuole obbligare questi ultimi a tornare a lavorare nel quartier generale: ora nuovi problemi sono segnalati da Ashley Gjøvik, una senior engineering program manager, la quale ha rivelato che l’azienda l’ha messa in congedo amministrativo dopo sue lamentele su Twitter su presunti episodi di sessismo sul lavoro.

La manager, intervistata da The Verge, afferma di avere manifestato da anni preoccupazioni sul sessismo in Apple, per questioni che vanno dalle molestie alle rappresaglie di altri dipendenti. Apple ha offerto supporto con il programma di assistenza per i dipendenti e congedo per malattia ma queste non sarebbero a suo dire misure sufficienti.

«Per mesi, ho espresso preoccupazioni sui rapporti con i dipendenti che lamentano anni di esperienza con sessismo, un ambiente di lavoro ostile, molestie sessuali, insufficienti misure di sicurezza sul posto di lavoro e ritorsioni» dichiara Ashley Gjøvik. «Ho chiesto loro di mitigare l’ambiente di lavoro ostile indagando e mi hanno inizialmente offerto l’accesso al programma di assistenza per i dipendenti e il congedo per malattia. Ho detto loro che non aveva senso e riferito che dovrebbero parlare con la direzione, predisponendo controlli e limiti».

La manager si è lamentata della situazione nel canale Slack interno di Apple: le sarebbe stato chiesto di non usare più il gruppo in questione per parlare di queste problematiche, scrive 9to5Mac, oltre che di non incontrare altre donne che lavorano per l’azienda per discutere delle policy della società.

So, following raising concerns to #Apple about #sexism, #hostileworkenvironment, & #unsafeworkconditions, I'm now on indefinite paid administrative leave per #Apple employee relations, while they investigate my concerns. This seems to include me not using Apple's internal Slack. — Ashley M. Gjøvik (@ashleygjovik) August 4, 2021

La donna aveva già richiesto una indagine per discriminazione sessuale nel 2018 ma il team che si occupa dei rapporti con i dipendenti aveva chiuso il caso motivando di non avere riscontrato nessuna anomalia. In seguito alle nuove preoccupazioni espresse dalla dipendente su Twitter, Gjøvik è stata informata che il team responsabile delle relazioni con gli impiegati, l’ha messa in aspettativa a tempo indeterminato.

