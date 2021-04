AirTag, la consegna slitta anche per chi ha ordinato subito

Apple sta informando che i tempi di consegna di AirTag sono posticipati di alcuni giorni, questo anche per gli utenti che hanno acquistato immediatamente il nuovo dispositivo trova tutto di Cupertino, appena sono stati aperti i preordini venerdì 23 aprile.

In fase di ordinazione nei primi istanti di apertura preordini la consegna degli AirTag della redazione di macitynet, in confezione da 4 con incisione, era indicata al primo giorno di disponibilità, quindi venerdì 30 aprile. In queste ore lo stato ordine aggiornato su Apple Store online indica che la data di consegna è stata posticipata, indicata tra il 3-10 maggio. Lo stesso sembra accadere anche per la consegna di AirTag senza incisione.

Nel frattempo sono cambiate anche le date di consegna indicate su Apple Store online per chi compra ora AirTag. L’unico modo per riceverne uno senza dover attendere molto è l’acquisto di un singolo pezzo senza incisione, indicato in arrivo tra il 5-7 maggio. Ma bata aggiungere l’incisione per far saltare le tempistiche di un mese, fino al 3-10 giugno.

Le tempistiche diventano ancora più lunghe se si acquista ora la confezione da 4 pezzi. Senza incisione il pacchetto con 4 AirTag su Apple Store online è indicato in arrivo tra il 3-10 giugno, stesse date indicate anche per chi acquista il pacchetto da 4 pezzi con incisione per personalizzare l’accessorio.

Per il momento sembra che Amazon garantisca ancora le prime consegne a partire da venerdì 30 aprile, primo giorno di disponibilità effettivo ma, considerando i ritardi in corso per le spedizioni da Apple Store online, sembra molto probabile qualche posticipo anche per chi acquista dal colosso dell’e-commerce. Nel momento in cui scriviamo da questa pagina di Amazon risulta disponibile la confezione da 4 ma non più quella da un pezzo singolo.

Per tutto quello che c’è da sapere su Apple AirTAg è possibile consultare questo articolo di macitynet.