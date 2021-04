Apple Music pubblica le playlist per oltre 100 città nel mondo

Come parte delle nuove di funzionalità introdotte con l’aggiornamento iOS e iPadOS 14.5, Apple ha lanciato una nuova raccolta di playlist per Apple Music in cui elenca le 25 migliori canzoni più ascoltate in oltre 100 città in tutto il mondo. Tra queste ci sono anche tre città italiane.

La nuova raccolta di playlist su Apple Music con le classifiche che contengono le prime 25 canzoni più di tendenza per oltre 100 città in tutto il mondo è segnalata da Billboard. La classifica per ogni città può essere trovata nella sezione Sfoglia dell’app ‌Apple Music‌ su iPhone, iPad e Mac. I non abbonati a Apple Music potranno anche sfogliare le playlist utilizzando Apple Music tramite Internet e browser.

Apple afferma che le playlist vengono aggiornate quotidianamente con le canzoni più ascoltate nelle città di tutto il mondo: ci sono oltre 100 città attualmente parte della collezione, e Apple potrebbe aggiungerne altre con il tempo. L’elenco completo delle città disponibili al momento è stato pubblicato da iMore; ve le riportiamo qui di seguito:

New York City

Los Angeles

Atlanta

Nashville

Miami

Chicago

Houston

San Juan

San Francisco

Seattle

Washington DC

Austin

Accra

Almaty

Auckland

Bangkok

Barcellona

Pechino

Bengaluru

Berlino

Birmingham (Regno Unito)

Bogotá

Bordeaux

Brisbane

Budapest

Buenos Aires

Busan

Calgary

Città del Capo

Colonia

Copenaghen

Dallas

Delhi

Denver

Detroit

Dubai

Dublino

Durban

Edmonton

Francoforte

Fukuoka

Glasgow

Guadalajara

Guangzhou

Città del Guatemala

Amburgo

Honolulu

Istanbul

Jakarta

Johannesburg

Kyiv

Kuala Lumpur

Lagos

Lima

Liverpool

Londra

Lione

Madrid

Manchester

Manila

Marsiglia

Medellín

Melbourne

Città del Messico

Milano

Monterrey

Montréal

Mosca

Monaco

Nagoya

Naha

Nairobi

Napoli

Osaka

Ottawa

Parigi

Filadelfia

Fenice

Praga

Città del Quebec

Rio de Janeiro

Riyadh

Roma

San Pietroburgo

San Diego

San Jose

Santiago

Santo Domingo

San Paolo

Sapporo

Sendai

Seoul

Shanghai

Sydney

Taipei

tel Aviv

Tokyo

Toronto

Vancouver

Vienna

Varsavia

Winnipeg

Zurigo

Come è possibile notare, nell’elenco delle playlist con le canzoni più ascoltate nelle città del pianeta elenco sono presenti Milano, Napoli e Roma.