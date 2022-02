AirTag, secondo un test è più sicuro dei concorrenti

Sarà pur vero che con il trova tutto AirTag c’è il rischio di dare una arma agli stalker e un alleato nei furti seriali, però secondo un test indipendente effettuato in USA è più sicuro dei concorrenti. Se non altro questo è il parere di Kasmir Hill, giornalista del New York Times, che ha deciso di mettere alla prova il tracker di Apple confrontandolo al suo celebre rivale Tile e al tracker LandSeaAir per vedere quale è il più efficace e il migliore dal punto di vista della privacy.

Per chi non lo conoscesse, il LandSeaAir è un po’ diverso dagli altri perché usa un modulo GPS e integra la connettività 4G LTE, quindi per funzionare c’è bisogno di attivare un piano dati. Seppur quindi è il meno economico dei tre, per funzionare appieno non ha bisogno di avere altri dispositivi nelle vicinanze, come accade invece con Tile o con AirTag, che per aggiornare la posizione hanno bisogno di entrare nel raggio Bluetooth rispettivamente di un qualsiasi dispositivo (anche di estranei) di un utente della comunità Tile o emesso da un prodotto Apple.

Nel test condotto dalla giornalista, il LandSeaAir quindi ha dimostrato di avere la meglio quantomeno nelle localizzazioni nelle aree più remote, mentre nelle città e nelle zone più popolate, dove c’è appunto maggiore disponibilità di dispositivi Apple nelle vicinanze, AirTag ha vinto ogni confronto, specialmente risulta più sicuro quando si tratta di avvisare gli utenti quando c’è un dispositivo sconosciuto che li sta tracciando.

Uno dei maggiori difetti di AirTag – spiega – è che a volte non si riesce a fargli riprodurre un suono tramite un dispositivo associato. Ad ogni modo «nonostante tutta la cattiva pubblicità che gli AirTag hanno recentemente ricevuto, e per quanto traballanti siano i meccanismi di rilevamento, quantomeno ricevevo costantemente notifiche che mi informavano di essere seguito» ha raccontato il marito della giornalista. «Dal punto di vista della privacy, gli altri tracker sono peggiori».

Il problema di AirTag, se così può essere definito, è il prezzo relativamente basso: chiunque dotato di un iPhone o un altro dispositivo Apple può acquistarne un set, o anche soltanto uno, ed utilizzarlo per tracciare le persone a loro insaputa, tanto da convincere Apple a pubblicare un aggiornamento delle sue linee guida per informare meglio i propri clienti del fatto che questa pratica è sostanzialmente illegale.

La recensione di macitynet di AirTag è disponibile in questa pagina.