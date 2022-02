Google Doodle diventa un mini gioco per San Valentino

Il 14 febbraio è arrivato: oggi è San Valentino, Spotify ha svelato canzoni e playlist più ascoltati in Italia, e per l’occasione Google ha aggiunto un mini-gioco nel logo del suo motore di ricerca. Una iniziativa che l’azienda esegue da molti anni con una versione personalizzata e interattiva del cosiddetto Google Doodle, che in inglese vuol dire “scarabocchio”. La modifica speciale ad hoc del logo Google è temporanea e punta a commemorare festività, eventi, risultati e personaggi storici importanti di determinati paesi o nel mondo.

Oggi come dicevamo si celebra la festa degli innamorati e per San Valentino 2022 Google ha pensato a due criceti il cui amore non conosce limiti, ad eccezione dell’infido labirinto che li separa. La missione che deve portare a termine l’utente è quella di aiutare i due criceti innamorati a riunirsi tirando leve e girando manopole in modo da ricomporre le tubature, che compongono la scritta Google, per permettere loro di attraversarle e ritrovarsi nella loro tana, dalla quale sono finiti improvvisamente fuori a causa di uno starnuto.

Un giochino che non è neanche lontanamente difficile rispetto al Wordle di oggi e che si porta a termine in una trentina di secondi, forse un minuto se prestate metà dell’attenzione a qualche programma televisivo. La buona notizia è che rappresenta una simpatica distrazione che vi farà probabilmente entrare più facilmente nello spirito di San Valentino, e se non altro è adatta ai bambini.

Se vi piacciono i Doodle di Google, nella pagina dedicata potete anche rigiocare quelli precedenti: ce ne sono alcuni particolarmente divertenti, come quello che celebra la pizza o il mitico Pac-Man, uno in cui bisogna provare a disegnare qualcosa prima che la rete neurale di Google ci superi in astuzia, e uno in cui, bacchetta magica in pugno, dovete aiutare un gatto a sconfiggere alcuni spiriti notturni. Incredibile, nevvero?

Google ha appena rilasciato la prima versione anteprima di Android 13, nome in codice Tiramisù.