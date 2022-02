LG CineBeam 2022 proiettano il cinema 4K in casa

LG promette una esperienza home cinema evoluta grazie all’introduzione dei nuovi proiettori laser CineBeam del 2022, con i modelli HU715Q e HU710P.

Il nuovo proiettore 4K a tiro corto LG HU715Q è dotato di tecnologie come la luminosità automatica e la capacità di offrire uno schermo di proiezione da 100 pollici anche se posizionato a soli 21,7 cm dalla parete. Il modello LG HU710P, evoluzione del suo predecessore, offre immagini più luminose e neri più profondi grazie a un laser ibrido con tecnologia wheel-less.

I nuovi proiettori LG CineBeam serie 2022 sono la scelta indicata per chi desidera creare il proprio cinema privato in casa con immagini coinvolgenti e di grandi dimensioni che possono essere proiettate direttamente sulla parete o su uno schermo dedicato. Compatti e facili da installare, entrambi i modelli sono adatti a essere posizionati all’interno delle abitazioni, ma anche all’esterno, in giardini o cortili, dopo il tramonto.

In particolare, gli appassionati di cinema che desiderano aggiungere qualcosa di speciale al loro arredamento, possono scegliere il modello LG HU715Q, che è rivestito da una pregiata fodera in tessuto premium realizzata dall’azienda tessile danese Kvadrat.

Entrambi i proiettori offrono risoluzione 4K da 3.840 x 2.160 pixel, e la tecnologia laser offre un rapporto di contrasto di 2.000.000:1 e un’alta luminosità di picco, rivelando più dettagli nelle scene scure e luminose. Grazie alla correzione trapezoidale con deformazione a 4, 9 e 15 punti, i proiettori forniscono un facile allineamento orizzontale e verticale che consente un posizionamento flessibile senza distorsioni.

Il modello HU715Q genera 2.500 ANSI lumen con una sorgente di luce laser, mentre LG HU710P offre 2.000 ANSI lumen di luminosità tramite la tecnologia ibrida laser-LED. Entrambi sono certificati per 20.000 ore di utilizzo, che si traducono in una durata quattro volte superiore rispetto alle lampade per proiettori convenzionali.

In questo articolo riportiamo la scheda tecnica con le specifiche principali dei nuovi video proiettori LG CineBeam 2022. Sono dotati di una serie di tecnologie di miglioramento dell’immagine per offrire una esperienza visiva ottimale:

Brightness Optimizer regola automaticamente la luminosità in base alle condizioni di luce ambientale.

Dynamic Tone Mapping analizza e perfeziona ogni fotogramma per supportare prestazioni HDR superiori per immagini più reali e vivide, indipendentemente dal contenuto proiettato e dal livello di luce della stanza.

Filmmaker Mode mostra i film nel modo in cui i registi li hanno pensati, replicando esattamente l’aspetto grafico di un’uscita cinematografica preservando le proporzioni, la frequenza dei fotogrammi e i colori originali.

La piattaforma smart webOS di LG offre controlli e navigazione intuitivi con facile accesso a un’ampia gamma di servizi streaming popolari tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube e Apple TV.

I quattro woofer integrati e lo stereo a 2.2 canali del modello HU715Q rendono la visione più immersiva, aggiungendo il suono surround quando sono collegati a uno o due altoparlanti Bluetooth.

