iOS 16 blocca video e contenuti DRM con adattatori HDMI

Il sito 9to5Mac riferisce che alcuni utenti hanno notato che AirPlay sui vecchi modelli di Apple TV non permette più di riprodurre contenuti con protezioni DRM (Digital Rights Management) dopo l’aggiornamento a iOS 16. Il problema è a quanto pare più ampio di quanto si ritenesse e sostanzialmente non è più possibile riprodurre questo tipo di contenuti dai dispositivi Apple su schermi esterni anche usando adattatori HDMI.

Utenti di iPhone e iPad nei forum di discussione Apple riferiscono che non è più possibile guardare video da piattaforme streaming quali Netflix e Amazon Prime Video sulla TV usando un adattatore HDMI. Naturalmente è sempre possibile effettuare il mirroring (duplicare esattamente) lo schermo del dispositivo, ma lo schermo esterno diventa nero quando si tenta di riprodurre video e contenuti protetti da DRM.

Un utente su Reddit riferisce di avere ricevuto conferma dal supporto Netflix dell’impossibilità di guardare film e altri programmi usando un adattatore HDMI sui dispositivi con iOS 16, una peculiarità che sembra una precisa scelta. Netflix avrebbe deciso di non supportare più la possibilità di riprodurre elementi usando gli adattatori HDMI, probabilmente per impedire l’uso di qualche strumento che aggira le protezioni anticopia.

Come accennato, non è solo Netflix a imporre questa limitazione ma anche altre piattaforme. Con il termine generico di DRM si fa riferimento a tecnologie con le quali i titolari di diritto d’autore e derivati possono tutelarli, esercitarli e amministrarli nell’ambiente digitale.

Per ora la limitazione sembra riguardare solo gli adattatori HDMI; non sembrano esserci problemi con gli adattatori USB-C che permettono il collegamento di schermi esterni. Le porte HDMI supportano la tecnologia HDCP 1.4 (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP è un segnale di protezione da copia che impedisce la copia dei contenuti ma sul mercato esistono sdoppiatori di segnali HDMI in grado di aggirare le protezione dei contenuti HDCP, rendendo possibile la registrazione del flusso audio-video con un apposito sistema di acquisizione.